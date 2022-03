Quando esce Morbius? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Sale l’attesa tra gli appassionati della Marvel per l’imminente uscita nelle sale italiane della pellicola diretta da Daniel Espinosa (lo stesso regista di Life: non oltrepassate il limite e Safe House: nessuno è al sicuro). Cosa sappiamo sullo spin-off di Spider-Man che ha come protagonista il vampiro/biochimico Michael Morbius? Scopriamo tutti i dettagli.

Data uscita ufficiale

La Sony Pictures Italia, lo scorso 28 febbraio, ha pubblicato sui suoi canali ufficiali social il Final Trailer di Morbius il vampiro vivente, con la tanto attesa data d’uscita ufficiale: il 31 Marzo 2022. Dopo Venom(2019) e il suo sequel(2021), a fine mese arriverà dunque il terzo lavoro del Sony’s Spider-Man Universe. In un primo momento, il film del vampiro vivente, sarebbe dovuto arrivare nei cinema americani il 31 luglio 2020, ma a causa della pandemia da COVID-19, la data d’uscita ufficiale è slittata di quasi due anni dopo essere stata posticipata per ben cinque volte. Gli appassionati possono rilassarsi e stare tranquilli, finalmente non verrà più spostato a data da destinarsi.

Anticipazioni e trama Morbius

Il dottor Michael Morbius (personaggio creato da Roy Thomas e Gil Kane, pubblicato per la prima volta nel 1971 in The Amazing Spider-Man vol.101) è un biochimico affetto da una rara malattia ematologica, che cerca di autocurarsi tramite i suoi studi e le sue ricerche. Prova in tutti i modi possibili a trovare una via di fuga, una cura alla grave patologia dalla quale è affetto per poter salvare se stesso e tutti coloro che patiscono la stessa sorte. Dopo varie ricerche e svariati giorni di studio, un barlume di speranza per la cura la trova in una specie di pipistrelli dai quali preleva il sangue e lo usa per fare degli esperimenti su se stesso. Come da copione, il test non porta ai risultati sperati in un primo momento, ma a tutt’altro. Il dottore si trasforma in uno pseudo-vampiro vivente che ha bisogno di sangue umano e sviluppa super poteri quali forza sovraumana, agilità, abilità di volo e resistenza.

La ricerca di sangue, lo porterà a commettere diversi omicidi, controvoglia. Nonostante la sua incontrollabile sete di sangue continuerà a cercare una cura alla sua malattia, un vero e proprio conflitto tra ragione e istinto. Chi la spunterà tra i due? Come si evolverà la storia?

Cast Morbius

Il cast è di quelli delle grandi occasioni. Nei panni del dottore troviamo il Premio Oscar Jared Leto volto già noto a molti per aver interpretato il Joker in Suicide Squad, Harry Goldfarb in Requiem for a dream, Efestione in Alexander e tanti altri film. Oltre all’attore/cantante (Jared è anche la voce dei Thirty Seconds To Mars) abbiamo Adria Arjona nelle vesti di Martine Bancroft, fidanzata di Morbius. Altri volti di spicco sono: Michael Keaton (Ray Kroc in The Founder), Matt Smith( uno dei dottori di Doctor Who), Jared Harris e Tyrese Gibson.

Un cast fuori categoria per un film che si candida di forza ad essere uno dei più importanti dell’annata corrente.

Vi lascio il link del Trailer ufficiale del film scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless:

https://www.youtube.com/watch?v=6FxUdXgEeVQ