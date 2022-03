Quando esce Non ho mai 3? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Netflix ha da poco ufficializzato la nuova stagione di Non ho mai. Ecco quindi che per la gioia di tutti i fans Non ho mai 3 verrà rilasciato a breve. Ma quando è la data ufficiale? E chi farà parte di questa nuova stagione? Scopriamo insieme tutti i dettagli e vediamo quando esce Non ho mai 3.

Data ufficiale: quando esce Non ho mai 3 su Netflix

La nuova, terza stagione di Non ho mai ritornerà a breve sulla piattaforma di streaming più cliccata di sempre con ben dieci nuovi episodi. È stata confermata da Netflix subito dopo l’uscita della seconda stagione della serie che ha avuto molto successo tra gli spettatori sul web.

La seconda parte infatti uscì lo scorso Luglio su Netflix raccontando le imbarazzanti vicende dell’adolescente Devi, protagonista di Non ho mai.

A un mese dal rilascio della seconda stagione, la piattaforma di streaming ha deciso di dare l’annuncio a tutti i fans della terza stagione.

Lo scorso Agosto infatti la pagina Instagram ufficiale Netflix ha annunciato con certezza il rinnovo della serie per altri nuovi episodi.

I fans erano quasi certi di questo rinnovo, come sappiamo infatti si tratta di una delle serie che ha riscosso maggior successo sulla piattaforma in tutto il mondo. Oltre 40 milioni di utenti avevano cliccato sulla serie nelle prime settimane dal rilascio della prima stagione. Un successo internazionale. Quindi, quando esce Non ho mai 3?

Per quanto riguarda la data ufficiale di rilascio sappiamo che le precedenti stagioni furono rilasciate su Netflix in estate. Dal momento che, le riprese per quest’ultima stagione sono partite lo scorso autunno possiamo ben sperare che Non ho mai 3 sarà fruibile da tutti già alla fine dell’estate 2022.

Se ci dovessero essere ritardi nella produzione a causa dell’emergenza sanitaria la data di rilascio potrebbe slittare alle prime settimane di ottobre.

Stiamo tutti aspettando un’altra dichiarazione ufficiale della piattaforma Netflix tramite i suoi canali ufficiali e, perché no, anche qualche anticipazione.

Anticipazioni e cast

Maitreyi Ramakrishnan è Devi, la protagonista adolescente della serie Non ho mai 3. La serie infatti continuerà a raccontare la sua vita e le giornate di una teenager che vive negli USA insieme a sua madre, interpretata da Poorna Jagannathan.

Insieme a Devi e sua madre Nalini rivedremo sullo schermo anche sua cugina Kamala, interpretata dalla bella Richa Moorjani.

Le vicende si svilupperanno sulla vita quotidiana di Devi, ma anche su tutto ciò che le accade a casa e a scuola. Una vita alle prese con le prime cotte, con gli ultimi anni nella scuola superiore e con i primi pensieri che riguardano la scelta del college, una tappa importante della sua vita.

Devi in questa nuova stagione inizierà a pensare al suo futuro da adulta segnando l’avvicinarsi della fine della sua adolescenza.

Nel cast, oltre le tre attrici protagoniste ritroveremo anche Darren Barnet che interpreta Paxton, il nuovo fidanzato della nostra Devi.

Completano il cast le amiche di Devi, Fabiola ed Eleanor interpretate dalle giovani Ramona Young e Lee rodriguez.

La serie verrà distribuita da Netflix in oltre 190 Paesi nei quali il servizio digitale è attivo ed utilizzato da tutti.