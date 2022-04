Quando esce One Piece 1014? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

By

One Piece, della Toei Animation è una delle serie anime più popolari di tutti i tempi.

Data di uscita e ultime news

One Piece è un anime tratto dall’omonimo manga, firmato da Eiichiro Oda. Successo internazionale, la serie vede milioni di appassionati fan in tutto il mondo. Arrivati a più di 1000 episodi andati in onda, ora la trama si sta sviluppando nell’arco narrativo denominato “di Wano”, confermando ancora una volta il successo dell’anime.

Dopo aver ufficializzato la data di uscita dell’episodio 1014 di One Piece, purtroppo la Toei Animation ha dovuto posticipare l’evento a causa di problemi di rete interni.

Domenica 13 marzo 2022, era la data scelta per dar vita alla nuova puntata, pronta ad essere trasmesso in tutto il mondo. Inaspettatamente, lo studio ha poi posticipato l’uscita il 20 marzo per poi sospendere l’anime a tempo indeterminato, secondo una dichiarazione di Toei Animation.

È stato rivelato che la rete interna di Toei Animation ha subito una violazione dei sistemi di sicurezza che ha causato questo ritardo. Anche l’attesissimo film di Dragon Ball Super: Super Hero è stato danneggiato da questa intrusione.

Lo studio non sa quanto tempo ci vorrà per recuperare tutti i dati mancanti dall’attacco al film.

Riepilogo ed anticipazioni

Nell’ultimo episodio andato in onda, avevamo lasciato la ciurma di Cappello di Paglia impegnata su più fronti.

Nonostante i suoi migliori sforzi, Sanji viene infatti catturato nella rete di Black Maria mentre fugge dal suo gruppo. Nel frattempo, Rufy sta correndo per fermare un membro dei Tobi Roppo che conosce il passato di Jimbei come Signore del Mare, ed è pronto allo scontro.

Yamato cura, invece, le ferite di Shinobu mentre racconta a Momonosuke di Ace, definendolo un “amico che gli ha insegnato a vivere”. Da qui parte un breve flash back che tratta proprio delle avventure di Ace, fratello maggiore di Rubber.

Nami invece, rimane molto colpita dal fatto Ace conoscesse Otama. Proprio quest’ultimo rimarrà devastato dall’apprendere della morte di Ace pugno di fuoco.

Ma arriviamo alle tanto attese anticipazioni.

In One Piece Episodio 1014, “Le lacrime di Marco! The Whitebeard Pirates Bond”, il titolo si riferisce alle lacrime di Marco. Il leader della prima divisione dei Pirati di Barbabianca, Marco, la fenice, sarà infatti il protagonista del prossimo episodio.

Nel trailer dell’episodio abbiamo assistito a vari incidenti, ma Marco era ancora nel bel mezzo dell’azione pronto ad uno scontro con lo spadaccino Zoro . Il taccuino nascosto di Oden potrebbe avere un ruolo cruciale negli episodi futuri, da questo episodio apprendiamo infatti che proprio Yamato è in possesso del suo diario.

Infine, nelle ultime scene, sembra che ci sarà un flash back anche su Marco al fenice. Sembra che saranno presenti anche Barbanera e altri leader dei pirati riuniti sulla nave di Barbabianca..

Verso la fine, Queen lancia una raffica di proiettili di malattia dal suo arsenale. La grande battaglia per il dominio del “grande blu” sembra essere appena iniziata.

Questa puntata sembra ricca di colpi di scena e ricordi strappalacrime. Meglio tenere a portata di mano il fazzoletto!