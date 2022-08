Quando esce Sex Education 4? Trama, anticipazioni, inizio riprese

Quando esce Sex Education 4? La serie che segue la vita degli studenti nella Moordale Secondary School è pronta a tornare sul piccolo schermo con la 4 stagione.

C’è grande attesa per la 4 uscita della serie televisiva britannica creata da Laurie Nunn e diretta da Kate Herron e Ben Taylor girata nel Regno Unito che ha debuttato a gennaio del 2019.

Una serie targata Netflix che ha come protagonista Otis, Asa Butterfield, 24enne influenzato dal lavoro della mamma Jean, scrittrice e terapista sessuale. Il protagonista si dimostra, infatti, estremamente sensibile ai problemi di natura sessuale.

Al via le riprese della 4 stagione

Dopo le prime tre stagioni, solo di recente sono iniziate le riprese del quarto capitolo. A darne l’annuncio sui social è stato il protagonista Asa Butterfield (Otis) che ha annunciato: “Guess who’s back” (Indovinate chi sta per tornare).

Si pensa che la quarta stagione di Sex Education sia pronta a essere presentata al suo pubblico nel settembre del 2022. Ha preso, quindi, il via il conto alla rovescia per i tanti appassionati della serie tv.

Il cast

Il nuovo capitolo dovrebbe vedere un cast e una trama tutta nuova.

E’ prevista una riduzione del numero di attori presenti nel cast. Tra gli altri si registrano grandi assenze. Simone Ashley nella parte di Olivia Hanan, Patricia Allison nella parte di Ola Nyman, Tanya Reynols nella parte di Lily Iglehart e Rankhee Thakrar nella parte di Emily Sands dovrebbero aver lasciato il sequel.

Ai componenti del cast rimasti dovrebbero, però, sommarsi volti nuovi.

La trama

La squadra di lavoro rinnovata dovrà fare fronte alla vendita della Moodale school. Studenti e personale scolastico saranno alla ricerca di una nuova struttura che li accolga, visto che la loro scuola è stata venduta ai costruttori dopo che sono andati persi i finanziamenti.

Una ricerca che ha fatto ipotizzare la possibilità che questo capitolo numero 4 si svolga esclusivamente durante le vacanze. La vicenda dovrebbe svilupparsi, quindi, tra gioie e divertimenti delle vacanze e la ricerca disperata di un nuovo istituto che possa accogliere il liceo, in cui si innesta la relazione tra Otis e Maeve.

Una serie di intrecci che dovrebbero essere dipanati nel corso della quarta stagione del sequel e che potrebbero mettere la parola fine alla serie “Sex Education”. .

Una serie a sfondo educativo

La singolarità della serie è rappresentata dai temi affrontati. Gli adolescenti si trovano a fare i conti con le difficoltà dell’età. Non solo questioni legate alla vita comune, però, anche l’approccio con il sesso in età adolescenziale. In entrambi i casi argomenti affrontati con garbo e delicatezza perché soprattutto il sesso non rappresenti un tabù, ma un tema del quale poter parlare e affrontare senza limitazioni.

Sex education riesce ad esaminare i vari orientamenti sessuali e anche il gusto sessuale del singolo, con la finalità di mandare un messaggio ai ragazzi: la comunicazione è fondamentale in ogni specie di rapporto.

Una serie che ha finalità educative per i giovani che si trovano a dover affrontare le prime difficoltà dell’età legate sia ai rapporti sociali, sia ai rapporti sessuali.