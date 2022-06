Quando esce Siempre fui yo? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Siempre fui yo, in italiano Sono ancora io, è una serie TV colombiana distribuita in streaming su Disney+. Il mystery drama, che ha un gradimento da parte del pubblico pari al 91%, arriverà anche in Italia. Ma quando?

Siempre fui yo: data uscita ufficiale e anticipazioni

L’attesa serie TV, descritta come un mystery drama, è uscita in streaming sulla piattaforma Disney+, in Spagna ed America Latina, il 15 giugno 2022. Lo show, ancor prima di esser trasmesso globalmente, è già stato rinnovato per una stagione 2.

Siempre fui yo parla della giovane Lupe, una ragazza messicana la cui vita viene sconvolta dalla morte di suo padre, El Faraón, la più grande star musicale della Colombia. In una serie di eventi sconvolgenti, Lupe decide di abbandonare il nativo Messico per recarsi al funerale del padre, nella città colombiana di Cartagena. Tuttavia, una volta lì, si accorge che c’è qualcosa che non va, qualcosa di losco nella morte de El Faraon che tocca a lei scoprire. Per rendere giustizia a suo padre, cercando di capire cosa gli è accaduto davvero, la giovane si iscrive ad una competizione musicale. Durante la competizione, inizia ad investigare sulle circostanze che hanno causato la morte del grande cantante.

Lupe non sarà sola in questa ricerca misteriosa e pericolosa: ad aiutarla, l’ex assistente del padre, Noah. In una rocambolesca avventura costellata di enigmi da risolvere, pericoli, ma anche tanto amore, famiglia e musica. La verità, difficile da scoprire e non sempre facile, porterà la giovane protagonista molto lontano da casa sua, ovvero nel cuore dei Caraibi colombiani. Il thriller musicale è stato creato da Felipe Cano, mentre i produttori esecutivi sono Leonardo Aranguibel e Cecilia Mendonça.

I luoghi delle riprese sono nel cuore dell’America Latina: da Bogotà e Cartagena fino alla spettacolare Peninsula de Barù.

Siempre fui yo: guida al cast

I carismatici personaggi della serie TV colombiana saranno portati sullo schermo da un cast ricco di star dello spettacolo sudamericano. Nel ruolo dei protagonisti, la giovane Lupe e Noah, erano inizialmente stati ingaggiati gli attori Tini Stoessel and Sebastian Yatra. La loro storia d’amore – nella vita reale e non nello show – è tuttavia finita in malo modo, costringendo il casting director a trovare due nuovi attori.

Sono stati, dunque, ingaggiati al loro posto Karol Sevilla e Pepe Bueno. L’intero plot della serie, inoltre, è stato riscritto, prendendo una piega completamente diversa. La lista completa del cast prevede anche la partecipazione di: Christian Tappan nel ruolo di El Faraon, José Julian Gaviria (Pipe), Simon Savi (Charly), Antonio Sanint (Lucas Martin), Adriana Romero (Wendy), Juliana Velazquez (Angie), Duban Prado (Sammy), Alejandro Gutierrez (Kevin),Katherine Escobar (Mercedes), Eliana Raventós (Lucía), Marisol Correa( Cecilia) e Felipe Botero(Ariel).

La serie TV si prospetta un vero tuffo nella cultura colombiana, riuscendo a creare un connubio di stili e dando spazio ai talenti meno conosciuti di una terra capace di produrre grande arte. La musica, inoltre, è uno dei maggiori perni della Colombia, un paese di ritmi, passioni, misteri e paesaggi sconosciuti al mainstream. Non resta che attendere anche l’arrivo della stagione 2!