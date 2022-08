Quando esce Sonic 3? Trama, personaggi, anticipazioni

Quando esce Sonic 3? Il capitolo tre della saga cinematografica ispirata al videogioco di azione, fantasy e fantascienza, prodotta da Sega si farà.

Gli appassionati possono stare tranquilli. L’attesa, però, resta ancora piuttosto lungo visto che la Paramount Picture ha annunciato sui social che l’uscita del film è prevista il 20 dicembre del 2024. I produttori hanno, infatti reso noto che l’impegno di lavoro richiesto per la realizzazione del sequel è di due anni, così come successo per i due capitoli che lo hanno preceduto.

La Trama

Le notizie sulla trama di Sonic 3 restano, però, ancora piuttosto scarne. Poco è trapelato sui contenuti del terzo capitolo. L’idea che si sta facendo spazio è che tutto riprenderà da dove è finito il capitolo precedente, ossia il “Progetto Shadow”. E nei titoli di coda di Sonic 2 è apparso proprio Shadow che dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di nuovo antagonista per Sonic.

I personaggi

Per questo terzo appuntamento con Sonic ci sono grandi conferme: Ben Schwartz sarà chiamato a doppiare il protagonista, ossia Sonic the Hedgehog. Colleen O’Shaughnessey sarà chiamato a dare voce a Miles “Tails” Prower e Idris Elba, invece, Knuckles the Echidna.

Per quanto riguarda, invece, i personaggi reali che prenderanno parte a Sonic 3, ci saranno sicuramente James Marsden e Tika Sumpter che torneranno a vestire i panni di Tom e Maddie Wachowski. Jim Carrey, invece, che nei due precedenti capitoli ha interpretato Dr. Robotnik non è chiaro se tornerà per Sonic 3. Adam Pally, invece, dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di Wade Whipple, il vicesceriffo di Green Hills e Natasha Rothwell sarà Rachel la sorella di Maddie. I dubbi sulla presenza di Jim Carrie mettono in forse anche la partecipazione dell’agente Stone di Lee Majdoub essendo l’aiutante di Robotnik.

La storia di Sonic: da videogioco a film

Sonic ha origine in Giappone nel giugno del 1991. Sega ha dato vita a questo nuovo personaggio, per contrastare la notorietà di Mario della Nintendo. Una guerra suon di videogiochi quella che Nintendo e Sega hanno portato avanti, rendendo Sonic e Mario due inconsapevoli antagonisti.

Ma la nascita di Sonic, il riccio blu dotato di una velocità supersonica impegnato a salvare animali innocenti da dottor Robotnik, ha riscontrato il consenso del pubblico.

E il personaggio del videogioco nel febbraio del 2020 è approdato nelle sale cinematografiche ottenendo un grande successo anche sul grande schermo.

Incassi da capogiro

Il film ha raggiunto, infatti, un totale di 319,71 milioni di dollari di incasso. Un risultato che ha indotto la produzione a creare il nuovo capitolo: Sonic 2. Anche quest’ultimo è stato capace di far registrare al botteghino un incasso da capogiro per un totale 331,64 milioni di dollari. Una formula vincente, quindi, quella di dare vita a un lungometraggio con la storia del protagonista del videogioco, il riccio blu supersonico.

Non resta adesso che vedere come si svilupperà questo nuovo capitolo della saga e verificare se Paramount e Sega hanno intenzione di far proseguire le avventure del riccio blu anche in successive nuove avventure dando così origine, magari, anche a un Sonic numero 4.