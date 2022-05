Quando esce Stranger Things 5? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Stranger Things è una serie tv statunitense andata in onda per la prima volta nel 2016. I creatori sono i fratelli Matt e Ross Duffer ed è gestita dalle catene Monkey Massacre Production e 21 Laps Entertainment. Questo programma è disponibile su vari canali streaming, tra cui Netflix, in cui ha raggiunto la classifica delle serie più viste e apprezzate. La serie è diventata popolare al punto di ottenere 41 candidature agli Emmy e 5 candidature ai Golden Globe, oltre un gran numero di premi per gli attori. Stranger Things è un fantasy ambientato nel Sottosopra, un’inquietante dimensione parallela al nostro mondo occupata da mostri. La vicenda inizia ad Hawkins, in Indiana, tra il 1983 e il 1988, con la misteriosa scomparsa di un bambino innocente chiamato Will e l’improvvisa apparizione di Undici, una bambina scappata da un laboratorio segreto.

Anticipazioni

Un sito che si occupa di tematiche legate alla fantascienza chiamato Murphy’s Multiverse ha pubblicato aggiornamenti sui casting della quarta stagione, spiegando che un nuovo personaggio sarà fondamentale per l’avanzamento della quinta. Il personaggio citato sembra chiamarsi Ashe e apparirà per la prima volta durante la penultima stagione. Questa informazione è stata captata da un annuncio diffuso dal cast: “Siamo alla ricerca di un ragazzo americano sui vent’anni di qualsiasi etnia per interpretare un ruolo che prevedrebbe un contratto per due anni”. I produttori hanno deciso di fermarsi alla quinta stagione per due motivi: un calo delle visualizzazioni della serie e l’età degli attori che, crescendo, non combacerebbe con quella dei protagonisti. Non essendo ancora stata girata, non esiste un trailer ufficiale della quinta stagione e la trama non è stata ancora resa nota.

Data di pubblicazione

Stranger Things 5 verrà girata al 100%, la notizia è stata confermata dal cast il 17 febbraio 2022 durante l’annuncio della pubblicazione della quarta serie, ma sarà l’ultima stagione. Non è ancora stata annunciata la data precisa, ma si presume che sarà durante il corso del 2023, in quanto soliti a pubblicare un’edizione all’anno. Non si è a conoscenza neanche del numero esatto di puntate, ma se ne ipotizzano otto, in modo che si possa concludere al meglio la vicenda. La serie sarà sempre disponibile in streaming e sotto la produzione del canale Netflix: disponibile quindi nei 190 Paesi raggiunti dal servizio.

Il cast

Nono sono ancora stati annunciati nuovi attori e nuovi protagonisti, ma quelli presenti nelle serie precedenti e che giocano ancora un ruolo importante nella vicenda sono: