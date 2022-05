Quando esce Summertime 3? Data uscita uffciale, anticipazioni, cast

Torna su Netflix il terzo ed ultimo capitolo della serie firmata Netflix “Summertime 3”. Tornano a vivere amori e umori dei protagonisti degli episodi tratti dal libro di Federico Moccia “Tre metri sopra al cielo”, ambientati sulla riviera romagnola.

Quando esce Summertime 3

A soli dieci mesi di distanza dal rilascio di “Summertime 2”, Netflix rinnova e produce il terzo e ultimo capitolo della saga. La data di uscita ufficiale è il 4 maggio, dunque la serie è già disponibile in streaming sulla piattaforma. La data di rilascio è stata annunciata con due trailer: il primo rilascio agli inizi di Aprile, il secondo a ridosso della data di uscita.

Come per le passate stagioni gli episodi saranno 8, con una durata di circa 40 minuti ciascuno e le vicende riprenderanno da dove li avevamo lasciati. Essendo una produzione originale Netflix, per poterla guardare, è necessario essere abbinati alla piattaforma streaming.

Dove eravamo rimasti

La serie è stata appena rilasciata e, a meno che non abbiate passato la notte si guardarla, la trama è ancora tutta da scoprire. Se siete curiosi di sapere cosa accade in Summertime 3, continuate nelle lettura e….occhio agli spoiler.

Come dicevamo nelle righe sopra, in Summertime 3, si riprendono le vicende dei protagonisti, esattamente da dove li avevamo lasciati la scorsa stagione.

Per essere precisi sul finale della seconda stagione vediamo i ragazzi alle prese con l’età adulta. Edoardo e Sofia si trasferiscono, il primo va ad Amburgo a studiare architettura, la seconda a Milano ad inseguire il suo sogno di essere fotografa.

Ale torna in patria dopo un periodo trascorso in Spagna. Qui ha conosciuto una ragazza, “Lola”, che torna a casa con lui. Purtroppo nel corso degli episodi la ragazza ha un grave incidente in moto: si sarà salvata?

Summer invece l’abbiamo lasciata alle prese con i suoi sentimenti, indecisa tra Edoardo e Jonas: avrà chiarito i suoi dubbi?

Anticipazioni

Dopo aver fatto un riassunto della scorsa stagione siamo pronti a scoprire cosa accade in Summertime 3. La bella stagione è finalmente iniziata, terminato gli impegni universitari e non solo, i ragazzi tornano a Cesenatico, la location che ospita la serie.

Sofia, trasferitasi a Milano a studiare fotografia, ha avuto la fortuna di poter affiancare una fotografa professionista ed iniziare il suo percorso. Il rapporto lavorativo però si interrompe bruscamente a causa degli atteggiamenti della fotografa con lei.

Scottata da quanto accaduto Sofia decide di trasferirsi in Australia. Prima di partire però parla con Blue (la sorella di Summer) e la aiuta a tirare fuori il suo vero essere.

Edo torna in patria e viene alla luce come, i suoi studi di architettura, non stiano andando affatto bene. Summer incontra un musicista di nome Luca che la introduce nel mondo del canto: sarà questa la sua strada?

Intanto Lola si riprende dall’incidente e, grazie all’aiuto di Ale, riesce a risalire in moto. Neanche a dirlo, tra i due, complice la vicinanza, scoppia l’amore.

Il resto ve lo lasciamo godere su Netflix.



Il cast

Nella terza stagione ritroveremo il cast originale e i nuovi ingressi della stagione due.

Ritroveremo dunque Ale e Summer (Ludovico Termini e Coco Rebecca Edogamhe), Blu ed Edo (Alicia Ann Edogamhe e Giovanni Marini) ed ancora: Laura, Maurizio, Lola, Isabella, Loris Rita, Miguel e molti altri.