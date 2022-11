Quando esce The Bad Guy? Data ufficiale, cast, novità, anticipazioni

Si avvicina il mese di dicembre, che è il periodo per eccellenza il periodo delle nuove uscite sulle piattaforme, soprattutto per le serie italiane. Da questo punto di vista tra le uscite più attese c’è quella di una nuova crime comedy: vediamo quando esce The Bad Guy.

La nuova serie italiana di Amazon che andrà in onda sulla piattaforma Prime Video è una storia di mafia, ma con i tratti distinguibili del black humour. Peraltro non qualcosa di nuovo nè per il cinema italiano (da Johnny Stecchino in poi) nè alle serie, da La mafia uccide solo d’estate di Pif a Incastrati di Ficarra e Picone.

Chiariamo subito che non si tratta di una parodia, anche perché le scelte stilistiche, a partire dal montaggio fino alla scelta del linguaggio, sono decisamente radicali. I dialoghi della serie sono in dialetto siciliano per conferire tratti di veridicità all’opera. C’è grande attesa dunque per il varo della serie del regista Giancarlo Fontana: i primi episodi saranno presentati alla Film Festival di Torino. La serie è curata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe Stasi ed è prodotta da Indigo Film.

La trama e la data d’uscita

La serie è incentrata sulle vicende di un magistrato siciliano. Il protagonista è, infatti, Nicola Scotellaro, un pubblico ministero che da sempre prova a contrastare i boss di mafia con inchieste meticolose. Ad un certo punto della storia finisce anche lui nel mirino di un’indagine con l’accusa di far parte di quel sistema criminale che combatte in prima linea da tempo. La condanna lo cambia per sempre e il magistrato Scotellaro si trasforma nel mafioso Nino assetato di vendetta.

Per l’uscita di The Bad Guy la piattaforma in streaming ha scelto un giorno di festa per il mercato italiano, cui la serie si rivolge. I primi tre episodi saranno, infatti, disponibili su Prime Video a partire da giovedì 8 dicembre 2022, giorno dell’Immacolata. In totale sono sei le puntate che gli appassionati potranno gustarsi: le ultime tre saranno pubblicate ad esattamente una settimana di distanza, giovedì 15 dicembre. Chi vuole potrà dunque concedersi anche una piccola maratona nelle imminenti festività natalizie.

Il cast

L’attesa è accresciuta dalla mancanza di trailer o altri elementi e soprattutto dalla caratura del protagonista, di solito non particolarmente avvezzo al mondo delle serie. Nel ruolo di Nino Scotellaro ci sarà, infatti, Luigi Lo Cascio, attore apprezzatissimo per diverse pellicole, da Mio Cognato a La Meglio Gioventù fino a Smetto quando voglio, che si impose proprio in un ruolo in uno dei film di mafia più riusciti di sempre. A inizio millennio vestì, infatti, i panni di Peppino Impastato nel capolavoro I cento passi.

Altri due saranno i volti noti della serie. La prima è Claudia Pandolfi, star della prima stagione di Un medico in famiglia e attrice di diverse pellicole come La prima cosa bella e Tutta colpa di Freud, che interpreterà Luvi. La seconda è Antonio Catania, già visto in Mediterraneo, Boris e Tre Uomini e una gamba, solo per citare i più noti. Completano il cast Giulia Maenza, Vincenzo Pirrotta, Fabrizio Ferracane e Selene Caramazza.

