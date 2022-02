Alcune opere hanno una multimedialità senza precedenti capace di spingere gli addetti ai lavori di determinati abiti verso la realizzazione di iniziative semplicemente sensazionali. Nel caso dei videogiochi, determinati titoli vantano tutti quei requisiti per diventare, in un modo o nell’altro, delle pellicole a dir poco avvincenti. Uncharted non è da meno ed è pronto a raccogliere consensi in ogni angolo del globo grazie anche ad un film prodotto da Columbia Pictures e Atlas Entertainment. Pertanto, occorre spulciare i dettagli di questa produzione cinematografica facendo una panoramica sia sulla trama che sul cast hollywoodiano coinvolto per l’occasione.

Uncharted: le anticipazioni sulla trama

C’è da dire che la trasposizione cinematografica della popolare saga videoludica della software house Naughty Dog – i cui capitoli sono apparsi su PlayStation 3, 4 e 5 e su PS Vita – ha vissuto dei momenti alquanto complicati, soprattutto per quanto riguarda la sua messa in scena. Inizialmente, fu chiamato in causa il regista di American Hustle David O’Russel, un nome di altissimo profilo per una produzione che resta comunque ambiziosa. Tuttavia, col passare dei mesi si sono verificati numerosi stravolgimenti che hanno poi designato, come regista, Ruben Fleischer (la cui filmografia comprende autentici blockbuster come Venom e Zombieland).

La trama di Uncharted non è altro che il più classico degli origin film – ossia quelle storie che ripercorrono la nascita e l’evoluzione del protagonista principale. Il giovane Nathan Drake intraprende la sua prima avventura per cercare un tesoro inestimabile. Il suo viaggio, che toccherà diversi angoli del globo, verrà impreziosito dalla presenza di Victor “Sully” Sullivan, il quale non perderà occasione per dargli una mano nel momento del bisogno. La ricerca di una ricchezza che, molto probabilmente, cambierà la vita di Nathan Drake, è costellata di indizi significativi, con alcuni di questi che potrebbero condurre il protagonista persino sulle tracce del fratello scomparso.

Il cast e la data di uscita ufficiale del film

La data di uscita ufficiale di Uncharted, in Italia, è il 17 febbraio 2022. Il debutto nei cinema a stelle e strisce previsto, invece, per il 18 febbraio del 2022. Il coinvolgimento di Sony PlayStation Productions – che è al primo film in tal senso – dovrebbe assicurare una certa fedeltà con l’opera originale. Inoltre, va detto che questa saga videoludica appartiene a un genere che si presta enormemente al cinema d’azione, per cui ci si aspetta un film ricco di suspense, di colpi di scena e di sequenze mozzafiato dotate di un enorme impatto visivo.

Il cast scelto per questa trasposizione cinematografica include dei nomi di primissima fascia. A cominciare da Tom Holland, che dopo i fasti di Spiderman No Way Home si butta a capofitta in una nuova avventura professionale destinata a regalargli grandissime soddisfazioni. Gli altri attori di spicco di Uncharted sono Mark Wahlberg (scelto, inizialmente, per essere Nathan Drake) e Antonio Banderas. A loro, poi, si aggiungono Tati Gabrielle e Sophia Taylor Ali. Insomma, con un cast simile, il successo – almeno in termini di incassi – è pressoché assicurato. In più, qualora la pellicola dovesse ottenere il riscontro desiderato, è probabile che vengano realizzati anche altri capitoli legati al videogioco griffato Naughty Dog.