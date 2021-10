Quando esce Vita da Carlo? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

“Vita da Carlo” è una serie in 10 puntate che avrà come protagonista Carlo Verdone nei panni di se stesso. Si tratta di un progetto inedito per la televisione, considerando l’intensa attività di Verdone come attore e regista cinematografico.

Quando esce Vita da Carlo

La data di uscita ufficiale è il 5 novembre in streaming su Amazon Prime Video, ma si potrà vedere anche su Sky Q e tramite app su Now Smart Stick. Gli spettatori possono già vedere il trailer sui canali ufficiali della piattaforma.

La scelta di Carlo Verdone

Verdone accetta quindi una nuova sfida per raccontare la sua vita quotidiana non solo professionale, ma anche legata alla famiglia e alla popolarità del suo ruolo. Verdone è abituato ad avvicinare i suoi fan e ha pensato a questo regalo per loro e tutti gli spettatori che vorranno seguirlo.

In pratica, si mostrerà al naturale davanti alla macchina da presa, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza di comico del colosso di streaming, che sta puntando su strade sempre più originali. Conquistare nuovi settori di pubblico e di mercato, passa anche da dalla genialità creativa e recitazione genuina che Verdone garantisce.

La narrazione della serie e il cast

I fatti narrati nella serie sono certamente tratti dalla realtà, ma non completamente. In effetti, non può mancare un pizzico di fantasia, presente anche in tutti i personaggi che Carlo Verdone ha inventato nel corso della sua lunga carriera, adattandoli alle esigenze dello schermo.

“Vita da Carlo” è ideato e scritto da Carlo Verdone come interprete principale, ma al fianco di attori come Monica Guerritore, Max Tortora e Anita Caprioli che lo affiancano in questa nuova iniziativa.

Consigli per gli abbonati

Chi desidera seguire la serie può abbonarsi a Prime, scegliendo 3 piani di abbonamento: mensile da 3,99 euro, annuale da 36 e per studenti al costo di 18 euro. Per seguire la serie anche sui dispositivi mobili bastano pochi passaggi:

Accedere al sito ufficiale di Prime Video da computer, tablet o smartphone

Proseguire l’accesso con il proprio account

Inserire il codice visualizzato sul televisore nel campo “codice di registrazione”

Premere il pulsante “registra dispositivo”.

I supporter di Carlo Verdone fanno già il conto alla rovescia sono già pronti per quando esce “Vita da Carlo”. Si parte tra pochi giorni e cresce la curiosità di scoprire aspetti meno noti del protagonista e le situazioni che Verdone affronterà nelle 10 puntate della serie. Giornali e siti web sono già pronti ad accogliere i feedback degli spettatori. Buon divertimento!