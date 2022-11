Quando esce War La Guerra Desiderata? Data ufficiale, cast, anticipazioni

La coppia formata da Edoardo Leo e Miriam Leone sarà di certo una delle più attese alla prova della sala di questa stagione cinematografica. Andiamo a vedere quando esce War – La guerra desiderata.

Il cast

Il film per la regia di Gianni Zanasi mette insieme un cast italiano di tutto rispetto. Innanzitutto ci sono Edoardo Leo, reduce dal successo di Lasciarsi un giorno a Roma e protagonista di pellicole di culto come la saga di Smetto quando voglio e C’era una volta il crimine, e l’ex miss Italia Miriam Leone. La bella catanese ha prestato il volto recentemente ad Eva Kant per il remake di Diabolik, ma è stata protagonista di film e serie di grande successo, su tutte la saga di Sky 1992, 1993 e 1994 sugli anni di Tangentopoli dove intrepreta la soubrette Veronica Castello che diventa parlamentare.

Ancora una volta, come già avvenuto in Lascarsi un giorno a Roma, Stefano Fresi affianca l’amico Edoardo Leo in un progetto cinematografico: come protagonista è stato già visto in pellicole come C’è tempo. Altri volti noti sono quelli di Giuseppe Battiston, apparso già in Chiedimi se sono felice e Amore Bugie & Calcetto; Antonella Attili, ammirata in Io che amo solo te e La cena di Natale e Massimo Popolizio, comparso in Mio fratello è figlio unico, Romanzo Criminale e Sono tornato. Completano il cast molti altri attori italiani di fama come Barbara Alberti, Daniele De Angelis, Carlotta Natoli e Lorena Cesarini. La pellicola, presentata per la prima volta in esclusiva all’edizione 2022 del Festival del Cinema di Roma, dura poco più di due ore, precisamente 130 minuti. Il film esce nelle sale cinematografiche giovedì 10 novembre 2022.

La trama

Il protagonista è Tom: benché laureatosi in lingue romanze, lavora come allevatore di vongole. Nel corso della sua vita conosce la primogenita di un noto politico: si tratta di Lea, figlia del sottosegretario del Ministero della Difesa, lavora, invece, all’Asl in qualità di terapeuta. Il loro primo incontro non è certo dei più sereni, ma c’è qualcosa di più grave che sta per incombere sulle loro vite e quelle di mezza Europa. La crisi tra Italia e Spagna scatena prima la tensione internazionale e poi una guerra.

Tom e Lea, nonostante i loro contrasti personali, sembrano gli unici in grado di fermare questione. La sceneggiatura, peraltro, si è rivelata purtroppo profetica. Il copione è stato, infatti, scritto nel 2019 e il cast ha cominciato a girare le scene proprio nella primavera di quest’anno, mentre cominciava il conflitto che ancora oggi vede opposte Russia e Ucraina.

Nel film il conflitto è ancora più vicino al noi. L’Italia, dopo un episodio di violenza che vede coinvolti dei ragazzi spagnoli e italiani, decide di entrare in guerra con Spagna e Francia. In questo scenario le storie di Lea e Tom si incrociano in modo sorprendente.

La prima è figlia di un pezzo grosso, ex generale dell’Aeronautica ed ora viceministro, ed è contraria alla guerra che rischia di coinvolgere suo fratello minore, arruolatosi tempo prima come soldato. Il secondo si ritrova ad allevare e vendere vongole, perché il fratello maggiore è in coma dopo aver tentato il suicidio: era spinto dalla disperazione per mancanza di lavoro.

