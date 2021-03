Quanto costa Dazn?

Tutto quello che c’è da sapere sulla piattaforma streaming dedicata allo sport

DAZN è un servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi. Fondato a Londra da DAZN Group l’8 luglio 2015, è disponibile in 30 paesi in tutto il mondo.

In Italia la piattaforma è presente dal 1º luglio 2018 e ha trasmesso inizialmente a Serie B e tre partite per turno della Serie A. Oltre a queste, anche eventi generici legati al calcio e ad altri sport.

Con l’arrivo di DAZN, le altre piattaforme a pagamento sportive, come Mediaset Premium e Sky Italia hanno raggiunto un accordo per garantire il servizio senza variazioni di prezzo; nello specifico, per quanto riguarda le tre partite di Seria A e tutta la Serie B. Relativamente a Sky, il colosso televisivo ha annunciato l’inclusione dell’applicazione DAZN sul portale Sky Q.

L’accordo Sky-DAZN non è, comunque, vincolato al solo decoder Sky Q, ma è possibile fruire del servizio in streaming su tutti i dispositivi abilitati, tra cui: cellulari e tablet iOS e Android, vari modelli di Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Xbox One e PlayStation 4. Il servizio è fruibile solo con account personale ed accesso tramite codice di acquisto di terze parti a pagamento.

Dal 1º agosto 2019 sono diventati disponibili in modalità lineare anche i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il 31 agosto dello stesso anno, poi, DAZN e Sky hanno raggiunto un’intesa per doppio abbonamento e la trasmissione all’interno della piattaforma satellitare di DAZN1, un canale lineare con il meglio dell’offerta sportiva di DAZN.

In seguito, DAZN è stata resa accessibile su Now TV. Tra le novità, i canali tematici di Inter e Milan (Inter Tv e Milan Tv) e la MotoGP.

DAZN: costo abbonamento

Potete sottoscrivere un abbonamento mensile a DAZN al costo di solo 9,99 euro, con possibilità di disdire in qualsiasi momento.