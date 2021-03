Quanto costa installare un condizionatore?

Tutte le informazioni utili per installare un condizionatore

Il climatizzatore (o condizionatore) è una macchina termica, con pompa di calore, atta alla regolazione della temperatura e/o dell’umidità in un ambiente. Esso può produrre calore o frescura regolando temperatura e umidità dell’ambiente climatizzato. Esistono climatizzatori per ambienti chiusi, come abitazioni e uffici, oppure per altre applicazioni quali, ad esempio, la gestione climatica all’interno di autovetture e aeromobili.

I condizionatori d’aria possono essere costituiti da due unità, una detta unità interna e la seconda detta unità esterna (con una o due ventole). Tra le due unità corrono due tubi in rame per la circolazione dei fluidi (uno in ingresso e uno in uscita) e i cavi dei collegamenti di controllo e comando, mentre l’alimentazione elettrica solitamente viene portata dalla rete all’unità esterna e da essa all’unità interna.

Nel caso di un condizionatore in grado anche di riscaldare l’ambiente, entrambe le unità necessitano di un tubo di scarico per evacuare l’acqua che si forma per condensazione sullo scambiatore che funge da evaporatore. Sono entrate in commercio anche macchine formate da un unico elemento le quali, se addossate ad una parete, assolvono ad entrambe le funzioni delle due prima descritte ma con notevoli limiti di rendimento termodinamico e alto costo d’acquisto.

Le unità interne poi possono essere distinte in cinque tipologie costruttive:

A muro: per installazioni a muro in posizione alta

A pavimento: tipo fancoil

A console: per installazione a soffitto senza controsoffitto

A cassetta: per installazioni a incasso nei controsoffitti

Canalizzabili: per l’installazione assiemata a canalizzazioni aerauliche e anemostati

Installare un condizionatore: quanto costa?

Il prezzo per l’installazione di un condizionatore può variare a seconda che si richieda soltanto quella, oppure vi si aggiunga la fornitura. Qui sotto, un piccolo elenco riassuntivo: