Quanto costa Office 365?

Tutto quello che c’è da sapere su Office 365

Microsoft 365 è un servizio in abbonamento venduto da Microsoft che include la suite Office, nato come evoluzione nel cloud della stessa.

Microsoft 365 consente di utilizzare online tutti i software del pacchetto Office alla versione più aggiornata, fra cui sono presenti Outlook, un software di tipo organizzativo per e-mail, calendario e rubrica, il word processor Word, il foglio elettronico Excel, PowerPoint per la creazione di presentazioni, oltre a tutti gli altri software della suite a seconda dell’abbonamento.

La logica di vendita passa da quella di prodotto a quella di servizio: insieme agli applicativi sopra elencati, infatti, viene concesso spazio di archiviazione su OneDrive, il servizio cloud di Microsoft, oltre a un certo quantitativo di minuti di chiamata con il prodotto Microsoft chiamate/videochiamate, Skype. Infine, è garantito anche l’uso offline e il supporto multipiattaforma (PC, Mac, iOS e Android).

Con un unico abbonamento è possibile installare Microsoft 365 in più dispositivi ma attualmente alcune app non sono disponibili per tutte le piattaforme, in particolare Microsoft Access e Publisher sono disponibili solo per PC Windows.

Le applicazioni incluse in Microsoft 365, a seconda delle versioni, sono le seguenti:

Access (Windows)

Excel (Windows, Mac, iOS, Android, online)

OneNote (Windows, Mac, iOS, Android, app gratuita UWP per Windows 10, online)

Outlook (completo per Windows e Mac; solo servizio webmail di Outlook.com per iOS, Android e online; online completo solo in alcune versioni Enterprise )

PowerPoint (Windows, Mac, iOS, Android, online)

Publisher (Windows)

Word (Windows, Mac, iOS, Android, online)

Costo abbonamento

Per Microsoft 365 si possono sottoscrivere due tipi di abbonamento. Quello mensile, al costo di 7,00 euro per Office Personal e 10,00 euro per Office Home e quello annuale, pari a 16,50/20,00 euro per il Personal e a 69,00/89,00 euro per l’Home.

N.B. Per gli studenti universitari è possibile scaricare gratuitamente l’intero pacchetto Office, che rimarrà a loro disposizione per sempre.