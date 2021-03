Quanto costa partorire in una clinica privata?

Partorire in clinica privata, prezzo e tutto quello che c’è da sapere

Siete in dolce attesa e state valutando l’opzione di partorire in una clinica privata? In questo caso, ecco tutto quello che dovete sapere relativamente ai costi implicati per tale procedura. Innanzitutto, la prima cosa da tenere a mente è che il prezzo è molto alto e numerosi servizi collegati alla gravidanza saranno a pagamento, diversamente da un ospedale pubblico.

Tra questi sono naturalmente comprese le visite ginecologiche e le ecografie, tappe essenziali da effettuare quando si è in stato interessante. Generalmente, nelle strutture pubbliche le visite dal ginecologo sono gratuite, mentre presso uno spazio privato il prezzo di partenza è 100,00 euro per ogni seduta. Allo stesso modo le ecografie; mentre – sempre nel primo caso – non siete costretti a pagare, nel secondo una singola ecografia vi costerà circa 150,00 euro. Anche gli altri test, come la translucenza nucale e il bitest, se fatti nelle cliniche private, vi costeranno in media 150,00, cioè 300,00 euro in totale se decidete di farli entrambi.

Per quanto riguarda gli esami più complessi, invece, come l’amniocentesi e la villocentesi, il prezzo nelle strutture private sarà parecchio oneroso. Si va da un costo di partenza di 600,00 euro, fino ad arrivare a circa 1.500 euro.

Infine, il costo totale del parto presso una clinica non convenzionata è pari a 2.000/2.500 euro.

Perché decidere di partorire in clinica privata?

Di solito, le pazienti scelgono di partorire in una clinica privata perché qui potrebbe operarvi il ginecologo che le ha seguite durante tutti e nove i mesi di gestazione. In questo senso, la madre del bambino si approccerà al parto in maniera più sicura e tranquilla, rispetto, magari, a rivolgersi presso un ospedale di cui non conosce il personale e, soprattutto, dove il medico non conosce a fondo la sua condizione fisica.

Nonostante ciò, è bene tenere a mente le statistiche prima di prendere una decisione definitiva. Infatti, queste affermano che nelle strutture private è più facile ricorrere al parto cesareo, perché spesso mancano le risorse necessarie affinché il parto naturale si possa svolgere in totale sicurezza. Ciò è dovuto al fatto che le cliniche sono più piccole rispetto agli ospedali pubblici, perciò meno attrezzate per gestire parti rischiosi o prematuri.