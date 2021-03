Quanto costa registrare un marchio?

Ecco il costo complessivo per la registrazione di un marchio

Il marchio registrato è un segno distintivo che, a seguito di deposito e successiva concessione da parte di un ente governativo preposto, gode di una particolare tutela giuridica nei confronti di terzi. In quanto segno distintivo identifica un bene o servizio indicandone la fonte di origine nel titolare o licenziatario.

I diritti in capo al titolare del marchio registrato partono dalla data di deposito della domanda di registrazione oppure, se previsto dalle leggi e dai regolamenti, dall’uso protratto del medesimo segno per i medesimi prodotti o servizi attraverso la cosiddetta rivendicazione d’uso. Il diritto di privativa che nasce dalla registrazione di marchio consente al titolare o aventi diritto – licenziatari ad esempio – di utilizzare il marchio in modo esclusivo per contraddistinguere beni o servizi, la comunicazione pubblicitaria relativa ai medesimi o comunque qualunque tipo di attività commerciale o economica a essi connessa. Tale privativa si estende per i paesi in cui il marchio è stato depositato/registrato attraverso procedure nazionali o internazionali che prevedono con un unico deposito la tutela per più nazioni aderenti a trattati internazionali o transnazionali.

I diritti di privativa hanno durata limitata nel tempo variabile a seconda delle legislazioni dei singoli Stati e sono rinnovabili previa procedura apposita e pagamento delle relative tasse.

Vediamo, quindi, a quanto ammonta il costo di queste tasse.

Costo registrazione marchio italiano

Domanda online tramite sito UIBM

101 Euro: tassa di registrazione marchio per una sola categoria di prodotti o servizi

34 Euro: tassa di supplemento per ogni classe aggiuntiva

42 Euro: marca da bollo da applicare sul modulo di richiesta originale.

Domanda cartacea presso gli sportelli UIBM