Tutte le info e i costi da sapere se vuoi acquistare un alpaca

Anche se non si tratta di un animale domestico, potreste volere un alpaca per il vostro allevamento. Questi animali, infatti, producono una lana molto pregiata e molto usata nel settore tessile e non solo.

Gli alpaca vengono tosati una volta all’anno, in primavera. Un alpaca femmina produce circa 2,5 kg di lana, mentre un alpaca maschio può arrivare a produrre anche 4 kg di lana all’anno. La lana di alpaca è simile a quella di pecora, ma è più calda e non pizzica la pelle. È apprezzata per la brillantezza e per la leggerezza. La lana di alpaca non contiene lanolina, non infeltrisce e non dà allergie, contiene cheratina che viene usata per fare cosmetici.

La lana dell’animale può assumere 22 colorazioni naturali diverse.

Dove acquistare un alpaca e quali razze esistono?

Gli alpaca vengono venduti presso gli allevamenti specializzati e certificati S.I.A. dove è consigliato sempre rivolgersi. Questi allevamenti sono presenti in tutta Italia, di coseguenza non vi occorrerà andare troppo lontano.

L’alpaca non supera i 90 cm di altezza al garrese e i 75 kg di peso. Esistono due razze di alpaca: la razza Huacaya e la razza Suri; quest’ultima rappresenta solo il 10% della popolazione degli alpaca nel mondo. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all’anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. La razza Alpaca Huacaya è quella maggiormente diffusa e presenta un pelo che cresce perpendicolarmente alla pelle ed una groppa convessa.

Quanto costa un alpaca?

I prezzi per gli alpaca sono molto variabili. Per i maschi, il costo si aggira dai 600 euro in su, fino ad arrivare ai 1.500 per gli esemplari più pregiati. Le femmine, invece, hanno un costo molto più elevato e il prezzo parte da 3mila euro.

Viene data anche la possibilità di acquistare femmine incinte, in modo da poter avere già un secondo alpaca nel vostro allevamento. In questo caso, il costo è di circa 6mila euro ad animale.