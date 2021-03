Cammelli, costo e caratteristiche

La prima cosa fondamentale da sapere, qualora vogliate acquistare un cammello per motivi strettamente personali, è che questo non è possibile. Infatti, dal 1996 è in vigore un Decreto relativo agli animali pericolosi ed esotici, varato dal Ministero dell’Ambiente, secondo le norme del CITES, che vieta categoricamente di possedere nella propria abitazione questi esemplari. Tra i motivi principali, anche quello di impedirne il contrabbando, purtroppo molto diffuso, ma anche il loro sfruttamento nei circhi.

Cosa prevede il CITES?

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo.

Acquistare animali esotici: le eccezioni

Il discorso, cambia se, invece, siete proprietari di uno zoo, un bioparco o ente/associazione naturalistica e volete introdurre un cammello nella vostra struttura. In questo caso, se riuscite a ottenere tutte le autorizzazioni del caso, potete procedere all’acquisto di un animale.

Ma quanto costa un cammello? Naturalmente ci sono tanti fattori da tenere in considerazione qualora si voglia acquistare un esemplare di questo tipo. Generalmente, quello che influisce sul prezzo è l’età, infatti, acquistare un animale che sia nella fascia di età tra i 4 e gli 8 anni vi costerà molto di più di uno più vecchio, perché maggiormente in forze. Inoltre, possono incidere sulla cifra d’acquisto anche il sesso, il livello di addestramento e il motivo per cui vogliamo prenderne uno.

In sostanza, il costo per un singolo esemplare varia dai 500,00 ai 5mila euro, ma in alcuni casi si può arrivare anche alla cifra record di 15mila euro, se si tratta di specie più pregiata.