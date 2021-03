Quanto costa un cavallo?

Tutto quello che dovete sapere se volete acquistare un cavallo

Acquistare un cavallo è certamente un impegno oneroso in fatto di soldi, ma è un investimento che vale la pena di fare se siete dei grandi appassionati. Non solo, ma è risaputo che avere un cavallo dà grossi benefici a livello psicologico; essendo un animale molto intelligente, è spesso usato per la pet therapy e prendersene cura fa spesso calmare tutti coloro che soffrono d’ansia e stress.

Tornando ai costi, naturalmente questi variano a seconda del cavallo che cercate; se volete un cavallo da corsa piuttosto che uno da passeggiate. Di solito, i cavalli detti “purosangue” sono usati nelle attività agonistiche e sono caratterizzati da un’indole vivace. Sono anche i più costosi, così come gli stalloni, ancora più turbolenti, ma perfettamente adatti – come i primi – alla corsa.

I cavalli da passeggiata, invece, vengono venduti quando di norma sono più anziani, perché più economici e facili da gestire. Potete anche ripiegare su un cavallo da corsa a fine carriera che, indubbiamente, sarà più mansueto.

Da non sottovalutare l’acquisto di un piccolo puledro che, se preso con voi in giovane età, può essere cresciuto dall’allevatore, con il quale generalmente instaura un bellissimo rapporto di fiducia.

Quanto costano i cavalli?

Partendo proprio dai puledri, fino ai cavalli da passeggiata (ma anche cavalli da corsa con difetti fisici), solitamente il costo si aggira dai 1.000 ai 3mila euro. Per quanto riguarda, invece, i cavalli giovani e in salute, la somma si alza e può variare tra i 3.000 e gli 8.000 euro, se non addirittura dai 10mila ai 15mila euro. Se il vostro desiderio è quello di aggiudicarvi un cavallo da corsa addestrato, dovrete preparare a spendere fino ai 20mila euro.

Inoltre, è bene ricordare che, oltre al costo del cavallo in sé, molte sono le spese per mantenerlo e in generale per mantenere al meglio il maneggio (o la stalla) dove risiederà. Qui, si va dai 180 ai 500 euro.