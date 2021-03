Quanto costa un criceto?

Costo e caratteristiche dei criceti

I criceti domestici sono territoriali e solitari, per questo motivo se ne consiglia l’allevamento individuale; è, infatti, possibile che più individui comincino a litigare pesantemente, con grave pericolo per la loro incolumità.

I criceti in cattività vivono tipicamente tra i due e i tre anni. A causa della loro breve vita, crescono rapidamente e diventano sessualmente maturi a partire dall’età di 30 giorni o 2-3 mesi. In cattività, vista la temperatura più o meno costante e la perenne disponibilità di cibo, i criceti si riproducono tutto l’anno. La gravidanza dura dai 16 ai 20 giorni ed è multipla, dai 5 ai 14 cuccioli. Durante l’allattamento la femmina non deve essere disturbata e la sua abitazione deve essere posta in un luogo tranquillo; se la femmina dovesse sentirsi minacciata dall’esterno, potrebbe mangiare i piccoli appena nati. Durante lo svezzamento va nutrita con cibi ricchi di proteine per favorire la produzione di latte (ottimo il tuorlo d’uovo sodo).

Dove vanno tenuti i criceti?

I criceti possono essere tenuti in apposite teche in plexiglas espandibili con tubi e accessori, in terrari dalle pareti di vetro o in alternativa in gabbie a maglie strette per evitare che fuggano o restino incastrati con le zampe. Sono soliti infilarsi negli anfratti più reconditi. È essenziale la presenza di una ruota, perché si mantengano fisicamente in salute, e di una tana per dormire.

I criceti necessitano di un alto strato di lettiera non profumata per poter scavare. Meglio se in canapa. Con una vaschetta piena di sabbia per cincillà potranno pulirsi il pelo.

Per l’alimentazione sono indicati cibo secco e verdure fresche adatte a loro. Devono sempre avere a disposizione un beverino a goccia pieno d’acqua.

Cibi consigliati

Semi: girasole (con parsimonia, essendo molto grassi), orzo, avena, soia, grano, farro, quinoa , lenticchie, piselli, miglio, soia verde, pochi semi di lino e sesamo, panico e segale

Frutta (massimo due volte a settimana): uva, ciliegie, albicocche, mela, fragole, pere, prugne, noci e mandorle

Verdure: tutti i tipi di insalate, carote, pomodori, finocchi e piselli con baccello . A nche la verdura cotta va bene

Erbe: erbe medicinali, trifoglio bianco e rosso

Uovo: sodo (in quantità minima, non più di una volta la settimana)

Criceto: prezzo

Solitamente i criceti vengono venduti negli allevamenti o nei negozi di animali specializzati e il prezzo medio si aggira attorno ai 10 euro.