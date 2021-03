Quanto costa un impianto dentale?

Tutto quello che c’è da sapere sull’impianto dentale

L’impianto dentale è un dispositivo medico di tipo chirurgico utilizzato per riabilitare funzionalmente ed esteticamente la mancanza di uno o più denti. Questo permette il sostegno di un sostituto protesico tramite il supporto diretto dell’osso, grazie a un processo biologico noto come osteo-integrazione. Può essere inserito sia nella mandibola che nella mascella.

Il tipo più comunemente utilizzato è formato da una o più sezioni, di forma cilindrica o tronco conica, ed è fornito spesso nella sua parte endossea di spire o altri elementi di ritenzione accessori. Può essere utilizzato per il supporto di corone protesiche singole e ponti, fino ad arcate complete. Il materiale più frequentemente utilizzato è il titanio nella sua forma commercialmente pura, in quanto permette una migliore osteo-integrazione, andando a formare un intimo legame con l’osso.

I prerequisiti per il successo a lungo termine degli impianti dentali osteointegrati sono l’avere osso e gengiva sani. Dal momento che entrambi possono atrofizzarsi dopo una procedura di estrazione dentaria, a volte si rende necessario ricorrere a innesti gengivali o rialzi di seno mascellare al fine di ricreare condizioni ideali di osso e gengiva. La protesi finale può essere fissa o rimovibile. In ogni caso un moncone è collegato all’elemento di impianto. Quando la protesi è fissa viene fissata al pilastro o con una vite prigioniera o con cemento dentale. Mentre quando è rimovibile un corrispondente adattatore viene inserito nella protesi in modo che i due pezzi possono essere fissati insieme.

Impianto dentale: effetti collaterali

I rischi e le complicanze legate alla terapia implantare si dividono tra quelle che si verificano durante l’intervento chirurgico (come un eccessivo sanguinamento o la lesione del nervo), quelle che si verificano nei primi sei mesi (come l’infezione e la mancata osteo-integrazione) e quelle che si verificano a lungo termine (come la perimplantite e rotture meccaniche). In presenza di tessuti sani, un impianto ben integrato con opportuni carichi biomeccanici può avere un tasso di successo a lungo termine.

Impianto dentale: costo

Generalmente, ricorrere a un impianto dentale comporta una spesa molto onerosa in fatto di soldi. Per un singolo dente, il prezzo oscilla tra 1.200 e i 3.000 euro, mentre per un’intera arcata dentale si può arrivare a pagare tra i 4mila e i 30mila euro.