Quanto costa un mazzo di fiori?

Regalare fiori, quanto costa?

Regalare dei fiori, si sa, è uno dei gesti più belli che una persona possa ricevere. Che sia per una ricorrenza speciale, sia che vogliate semplicemente stupire, il mazzo giusto può realmente fare la differenza. Naturalmente, a seconda dell’occasione, potreste volere un tipo di composizione diversa, per cui è utile conoscere il prezzo medio per singolo bouquet.

Generalmente, il costo sale o scenda in base alla grandezza, oppure se i fiori sono particolarmente pregiati, oppure ancora se avete commissionato il mazzo in una composizione speciale o confezionata in maniera originale.

Di base, la cifra media per un bouquet composto da 20 fiori si aggira sui 60,00 euro, ma se volete esagerare con le quantità, sappiate che potreste arrivare a spendere perfino sui 900,00 euro!

In alternativa, da poco si sono affermate anche diverse realtà online che vendono fiori a domicilio, a costi decisamente più accessibili, ma di alta qualità. La più in voga al momento è Colvin&Co. I mazzi di Colvin sono appositamente creati per essere acquistati e voi potrete tranquillamente scegliere tra diverse opzioni una più carina dell’altra. Ovviamente alcune composizioni cambiano a seconda delle stagioni, altre invece rimangono le stesse tutto l’anno.

Partono da un prezzo base di 25,00 euro, fino a salire a 35,00 (prezzo massimo). Si possono scegliere tra tre tipi di mazzi che si differenziano per grandezza; si va da un minimo di 17 steli fino a un massimo di 28. Il prezzo aumenterà se scegliete un mazzo che superi i 17 steli, ma non arriverete a spendere più di 50 euro. Direi che è un ottimo compromesso, se non volete spendere troppo ma volete comunque regalare qualcosa di valore. C’è anche la possibilità di scegliere tra diversi tipi di vaso, che però non sono inclusi.

La spedizione è rapidissima, letteralmente di 24h, ma potete scegliere anche di posticiparla di qualche giorno. Tutto senza costi aggiuntivi. Avrete anche l’opzione per scrivere il vostro biglietto con dedica.

Infine, i fiori vi arriveranno in una confezione di cartone carina, accattivante e ben curata. Dentro troverete il mazzo incartato con due bustine di fertilizzanti per farlo durare a lungo, oltre che tutte le istruzioni per conservarlo al meglio.