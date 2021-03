Quanto costa un tampone rapido?

Tutto quello che c’è da sapere sul tampone rapido

Il tampone rapido, insieme a quello molecolare, è uno dei metodi più attendibili per verificare se una persona ha contratto il Covid-19. Diversamente dal secondo, il primo può essere acquistato in farmacia e può essere fatto recandosi dal proprio medico di base. Il tampone rapido, detto anche antigenico, per funzionare non sottrae RNA, ma cerca direttamente l’antigene; la presenza del virus, infatti, si rileva tramite la reazione tra antigene e anticorpo, presente all’interno del test.

Solitamente, il risultato (positivo, negativo o nullo) si ottiene dai 15 ai 30 minuti ed è molto simile a un test di gravidanza.

In cosa consiste la procedura del test rapido?

Il tampone rapido si effettua prelevando un campione di materiale dalla cavità nasale. Qui, infatti, sono presenti le ciglia vibranti che – poste nell’epitelio di rivestimento della mucosa respiratoria – sono in grado di trasmettere al test la presenza o meno di virus. Si preferisce prelevare un campione dal naso perché è quello che meno risente delle interferenze dall’esterno, come quelle date dal cibo – per esempio – nella cavità orale.

Ricordiamo che, come per il tampone molecolare, anche per quello antigenico è necessario che vada bene in profondità e non rimanere nei primi centimetri del naso. Per questo motivo, anche se il test può essere acquistato autonomamente, è bene farlo effettuare sempre da un medico competente. Il rischio, non è solo quello di ottenere, poi, un risultato non attendibile, ma potreste farvi anche molto male se fatto nella maniera sbagliata.

Infine, per quanto riguarda il costo del tampone rapido, ricordiamo che si aggira sui 20 euro.

Quando fare il tampone rapido?

Gli esperti consigliano di effettuare il test dopo circa 4-5 giorni da quando siete venuti a contatto con una o più persone che sono risultate positive al Covid-19. In alternativa, niente vi vieta di sottoporvici, comunque, per scrupolo.