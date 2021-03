Quanto costa un terreno agricolo?

Costo e caratteristiche di un terreno agricolo

I terreni agricoli sono degli appezzamenti di suolo ricchi di humus che bene si prestano allo sviluppo e alla coltivazione di varie specie vegetali. Questi possono essere classificati in base alla loro tessitura, cioè alle componenti (particelle) di cui sono più o meno provvisti. Ogni componente del suolo assume nomi diversi a seconda delle sue dimensioni.

Qui sotto la classificazione standard delle dimensioni delle particelle emessa dalla Società Internazionale della Scienza del Suolo:

Scheletro : diametro > 2 mm

: diametro > 2 mm Sabbia : diametro compreso tra 2 e 0,02 cm

: diametro compreso tra 2 e 0,02 cm Limo : diametro compreso tra 0,02 e 0,002 mm

: diametro compreso tra 0,02 e 0,002 mm Argilla: diametro < di 0,002 mm

In base alla prevalenza di un tipo di particelle sulle altre, si hanno terreni argillosi, limosi, sabbiosi, e le diverse situazioni intermedie, cioè argilloso-sabbioso, argilloso-limoso, sabbioso-argilloso, e così via. In particolare, viene indicato come franco un terreno dalla composizione intermedia, dove nessuna frazione prevale con le sue caratteristiche sulle altre, ed è ideale per la coltivazione.

Le diverse particelle inorganiche del terreno possono unirsi tra loro grazie all’azione aggregante della componente argillosa e della componente organica. Di conseguenza il suolo agrario si presenta generalmente sotto forma di grumi di particelle legate tra loro. Sempre il suolo agrario, a seconda del tipo di struttura, può assumere denominazioni diverse, le più note sono: compatta, glomerulare, vacuolare.

Terreno agricolo: costo

Generalmente, il costo di un terreno agricolo è calcolato in base alle sue dimensioni (all’ettaro) e se si tratta di un suolo più o meno sfruttato in precedenza, se non addirittura intonso. Attualmente, ogni ettaro di terreno ha un costo medio di circa 20mila euro.

Infine, è bene tenere presente che può incidere sul prezzo anche il luogo in cui si intende acquistare un terreno. Per le zone di montagna la cifra di partenza è di 9.800 euro, ma in alcuni casi – qualora foste interessati alle zone più fertili – si può arrivare fino a 32.2000 euro.