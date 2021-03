Quanto costa un test sierologico?

Test sierologico Covid-19, ecco a quanto ammonta il prezzo

Il test sierologico è uno strumento che permette di verificare se l’organismo è entrato in contatto con il Coronavirus e quindi se ha sviluppato contro di esso i relativi anticorpi. In sintesi, misura una risposta del sistema immunitario all’infezione.

Esistono due varietà di test sierologici: il test rapido qualitativo e il test quantitativo. Il primo viene realizzato attraverso il prelievo capillare di una goccia di sangue, comunemente definito “pungi dito”. Il suo scopo è quello di verificare se l’organismo ha prodotto una risposta anticorpale e quindi valutare se la persona è entrata o meno in contatto con il virus. Questo tipo di test dà esito dopo 15 minuti. Il test quantitativo, invece, viene realizzato attraverso un prelievo venoso e oltre a individuare la presenza degli anticorpi nell’organismo ne individua anche le quantità. Entrambi rilevano gli anticorpi IgM, IgA e IgG.

In caso di infezione le immunoglobuline IgM sono quelle che l’organismo produce per prime e il loro livello nell’organismo diminuisce con il passare del tempo, mentre cominciano ad aumentare le IgG. Se il test rileva delle IgG, significa che l’infezione si è già verificata da diverso tempo. Le IgG rimangono nel sangue per tutta la vita come memoria immunologica.

Test sierologico: costo

Attualmente, il costo per un esame/test sierologico ammonta a circa 46,00 euro. Tuttavia, qualcosa si risultasse positivi al virus, è bene sapere che sarà obbligatorio effettuare un tampone nasofaringeo presso la medesima struttura in cui avete fatto il sierologico. Quest’ultimo vi costerà circa 90,00 euro.

Ricordiamo, infine, che questi test insieme al tampone rapido sono tra gli strumenti più efficaci atti a provare la contrazione del Covid-19 nell’uomo; perciò è consigliato sempre sottoporvisi qualora siate in dubbio, per evitare quanto più possibile il contagio e la diffusione della malattia. Soprattutto considerando che si tratta di una patologia estremamente contagiosa.