Quanto costa una liposuzione? Prezzo, laser, gratuita

Al giorno d’ oggi si ricorre sempre di più ad interventi chirurgici per eliminare imperfezioni estetiche congenite o dovute all’ età che avanza. Uno di questi è sicuramente la liposuzione, adottata anche da personaggi famosi per essere visibili in un certo modo sul grande schermo. Tuttavia, quest’ intervento estetico non è semplice e la liposuzione gambe, la liposuzione addome e così via sono vincolate a dei costi anche piuttosto elevati.

Liposuzione prezzi, ecco il reale costo

La liposuzione è un’ operazione che incide profondamente sul fisico, in quanto consiste nell’ aspirazione del grasso corporeo in determinati parti del corpo, soprattutto addome, fianchi, cosce e glutei. Con questo metodo, il grasso corporeo viene completamente aspirato anche se, comunque, si dovrebbero rispettare dei canoni ben precisi. Infatti, il soggetto che ricorre a questo tipo di operazione, oltre al grasso in eccesso, dovrebbe essere in piena forma e avere un peso non troppo elevato, in modo che la pratica possa concludersi in maniera netta ed efficace. Tuttavia, in molto casi non è così, con tutti i rischi che gli utenti potrebbero affrontare , in teoria molto pericolosi.

Si ricorre alla soluzione della liposuzione per modellare il proprio corpo e distruggere il grasso in eccesso, a patto che, subito dopo l’ operazione, si segua una sorta di dieta che consenta di avere un peso stabile, molto vicino a quello ideale. I risultati di una liposuzione saranno ben più visibili in soggetti che siano normopeso, senza alterare in maniera troppo evidente le parti del corpo coinvolte. Il prezzo varia a seconda di dove viene svolta l’operazione e dalle tariffe dei centri estetici. Tuttavia, il costo oscilla tra i 1000 e i 3000 euro, con un day hospital, per capire le reazioni dei pazienti a seguito di questi interventi chirurgici così invasivi. “Quanto costa una liposuzione” è una domanda che ricorre spesso in quelle persone che , in questo modo, vogliono migliorarsi esteticamente.

I motivi che spingono alla liposuzione

Varie sono le ragioni che si accompagnano alla scelta di un tale provvedimento chirurgico. Gli utenti, nella maggior parte dei casi, vi ricorrono per ragioni, oltrechè estetiche, anche salutari, poichè la rimozione del grasso adiposo può consentire un lavoro molto più efficace in palestra. Una volta effettuata l’ operazione, il soggetto dovrà ricorrere ad un duro lavoro di fitness per fare in modo che le correzioni apportate possano produrre dei risultati di lunga durata. Inoltre, condizione essenziale affinchè tutto il processo non vada sprecato deve essere il tentativo da parte dei pazienti di mantenere un peso ideale, sia con il lavoro svolto in palestra, sia attraverso una dieta che possa garantire il giusto apporto di vitamine, proteine, carboidrati e così via.

La procedura da seguire

Per procedere alla liposuzione, si può intervenire anche attraverso la somministrazione di un’ anestesia locale, limitata ad una determinata parte del corpo. Tuttavia, quando è possibile, i medici preferiscono adoperare una anestesia totale del paziente, in modo tale che ci siano meno rischi per la salute. Sarà comunque compito del medico informare sui rischi dell’ operazione, che comunque sono minimi, e sui costi della stessa che, ricordiamolo ancora una volta , sono molto alti e non accessibili a tutti.