Quanto costa una raccomandata?

Spedire una raccomandata, costi e tutto quello che c’è da sapere

La posta raccomandata è diventata un tipo di spedizione tracciabile, cioè la si può identificare online, scoprendo dove si trova in tempo reale, attraverso il codice alfanumerico riportato sul pacco. Il servizio è offerto da Poste Italiane che richiede, per essere portato a destinazione, dai tre ai cinque giorni lavorativi. La posta raccomandata viene spedita dagli uffici postali e quando arriva a destinazione deve essere consegnata al destinatario o al preposto alla ricezione. In caso di assenza del destinatario, il postino porrà un avviso di giacenza sulla cassetta della posta, che lo inviterà a recarsi presso l’ufficio postale più vicino per ritirarlo.

La raccomandata semplice e A/R (con avviso di ricevimento), oltre ai destinatari, può essere inviata per conoscenza ad altri indirizzi. La raccomandata a mano, invece, prevede la consegna diretta da parte del mittente, o da persona di sua fiducia, al destinatario. In questo caso, la modalità prevede la stesura del documento, firmato in originale, da consegnare al destinatario. Una copia fotostatica di tale documento viene utilizzata come ricevuta e fatta firmare in calce dal destinatario, indicando, inoltre, la data di ricevimento. Anche in questo modo, il mittente è tutelato sul contenuto della spedizione, ma non avrà valore legale nei confronti di terzi.

A seconda di cosa vogliamo spedire tramite raccomandata, è opportuno sapere che esistono tariffe diversificate in base al peso del pacco o busta. Eccole elencate qui sotto:

Fino a 20 gr: 5,40 euro

Oltre 20 gr fino a 50 gr: 6,95 euro

Oltre 50 gr fino a 100 gr: 7,45 euro

Oltre 100 gr fino a 250 gr: 8,05 euro

Oltre 250 gr fino a 350 gr: 9,00 euro

Oltre 350 gr fino a 1.000 gr: 11,05 euro

Oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr: 14,75 euro

Infine, ricordiamo che un piccolo plico di fogli può inoltre essere spedito, sempre tramite il servizio postale, senza busta: si tratta della Raccomandata in Foglio. La modalità è semplice: una volta piegato il plico lasciando un foglio bianco all’esterno, si scrivono gli indirizzi di mittente e destinatario come si farebbe con la busta.