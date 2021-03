Quanto costa una scimmia?

Tutte le informazioni relative all’acquisto di una scimmia

La prima cosa fondamentale da sapere, qualora vogliate acquistare una scimmia come animale da compagnia, sappiate che questo non è possibile. Infatti, dal 1996 è in vigore un Decreto relativo agli animali pericolosi ed esotici, varato dal Ministero dell’Ambiente, secondo le norme del CITES, che vieta categoricamente di possedere nella propria abitazione questi esemplari. Tra i motivi principali, anche quello di impedirne il contrabbando, purtroppo molto diffuso.

Cosa prevede il CITES?

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo.

Acquistare animali esotici: le eccezioni

Il discorso, cambia se, invece, siete proprietari di uno zoo, un bioparco o ente/associazione naturalistica e volete introdurre una scimmietta nella vostra struttura. In questo caso, se riuscite a ottenere tutte le autorizzazioni del caso, potete procedere all’acquisto di un animale esotico.

A quanto ammonta, quindi, il costo di una scimmia? Uno dei fattori che contribuisce alla variazione del prezzo è l’età dell’animale. Naturalmente, il costo aumenta se intendete comprare un esemplare giovane, piuttosto che uno anziano; oppure se si trattasse di una specie particolare piuttosto che una comune. Nel complesso, comunque, la cifra tende a oscillare tra i 4mila e i 9mila euro per singolo animale.

Da tenere in considerazione anche il costo di mantenimento. Ad esempio, quello per le gabbie – che può andare dai 600 ai 900 euro (quelle da interno) oppure dai 1.200 ai 3.500 euro (per quelle da esterno). A queste, si aggiungono le spese per il cibo, che ammonta a 25 euro al giorno, e quelle per eventuali cure mediche, accessori, e varie suppellettili.