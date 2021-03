Ecco quanto costa un’otturazione dentaria

L’otturazione dentaria è una tecnica restaurativa volta al riempimento di una cavità creatasi in un dente, in seguito ad un evento patologico o traumatico, allo scopo di recuperarne la funzione e la morfologia originaria. La procedura richiede spesso l’esecuzione di una anestesia locale, e quindi l’asportazione del materiale patologico eventualmente presente, il riempimento della cavità con il materiale apposito, e la sua rifinitura e lucidatura.

Solitamente, questo tipo di operazione si svolge da dentisti professionisti presso il proprio ambulatorio medico. Le otturazioni possono essere distinte in provvisorie e definitive, a seconda della tipologia del materiale usato. Nel caso di otturazioni definitive, i materiali più utilizzati sono l’amalgama d’argento, le resine composite e i cementi vetroionomerici.

Nel caso più comune, in presenza di una lesione cariosa, gli strumenti utilizzati per accedere alla cavità patologica e asportare il tessuto infetto sono abitualmente i manipoli rotanti ad alta velocità e quelli a bassa velocità.

Nel caso di raggiungimento di profondità tali da mettere in pericolo la vitalità dei tessuti pulpari, può essere usato un sottofondo protettivo. La ricostruzione delle pareti che si appoggiano ai denti vicini si effettua utilizzando nastri sottili sagomati e cunei. Questi permettono la ricostruzione del corretto punto di contatto. In caso di perdita estesa di tessuto dentale, con scarso sostegno delle pareti residue e delle cuspidi, e a maggior ragione nel caso di dente devitalizzato, la tecnica di otturazione diretta può risultare inadeguata e dagli esiti poco predicibili, e andranno quindi prese in considerazione tecniche di ricostruzione indirette con ricopertura cuspidale, come intarsi onlay e corone protesiche.

Otturazione: quanto costa

Trattandosi di un’operazione dentaria, l’otturazione ha un costo mediamente alto. Certo, sul prezzo possono influire molteplici fattori; come la clinica in cui ci si rivolge, oppure la complessità dell’intervento, data dalla condizione del (o dei) dente.

Di solito, comunque, un’otturazione ammonta a circa 124,00 euro.