Quando esce Moon Knight? Data, uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Sta per arrivare su Disney + la serie Moon Knight. Scopriamone di più.

Moon Knight: data ufficiale di uscita

La produzione Marvel ha annunciato l’uscita della serie tv “Moon Knight” sul canale streaming Disney + : il programma sarà in esclusiva su questa piattaforma, si conoscono ancora pochi dettagli ma è certa la data di uscita.

La data di uscita ufficiale della serie Moon Knight sarà infatti il 30 marzo 2022: il primo episodio andrà in onda l’ultimo mercoledì del mese, poi seguiranno gli altri.

Brevi anticipazioni sulla trama

Nel corso dell’evento biennale della Disney: il D23 Expo 2019, qui sono state svelate tre nuove serie TV Marvel per il canale Disney +: Moon Knight, Ms. Marvel e She Hulk. Queste novità sono state rivelate solo successivamente al San Diego Comic Con 2019, manifestazione che ha preannunciato la pianificazione dell’intera fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. La stessa serie Moon Knight fa parte di questa nuova fase.

Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama della serie TV Moon Knight, è possibile ricostruire il personaggio di Moon Knight, grazie alla sua presenza nei fumetti Marvel.

La serie tv in streaming racconta la storia di Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che si trova all’interno di un museo londinese. L’uomo soffre di vuoti di memoria e di ricordi provenienti da un’altra vita e inoltre non riesce a distinguere i momenti in cui dorme da quelli in cui è sveglio. Dopo alcune analisi mediche Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo e la sua esistenza fisica con il mercenario Marc Spector. Le due identità devono imparare a convivere in Steven indagando sulla loro complessità, mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Nei fumetti Marvel Moon Knight è Marc Spector, suo alter ego: si tratta dell’identità dominante che a sua volta svolge tante attività, Spector è infatti un mercenario, un marine e un pugile. Il personaggio di Raoul Bushman lo ingaggia per lavorare in Egitto. Durante una complessa e delicata spedizione, il gruppo di lavoro di cui fa parte Spector scopre la statua del dio egiziano Khonshu, e Bushman lascia Marc Spector nel deserto, in fin di vita.

A trovare il corpo ormai senza vita del futuro Moon Knight saranno gli egiziani, i quali decidono di condurlo al cospetto della statua di Khonshu: qui Spector muore, ma solo temporaneamente. Il dio egizio Khonshu appare a Spector in una visione e gli chiede di farlo diventare un guerriero terrestre. Moon Knight, dopo il suo contatto con il dio, sa che la luna è sua alleata: il satellite infatti rigenererà i tessuti vitali e guarirà le ferite mortali del guerriero.

Cast

Moon Knight è interpretato dall’attore Oscar Isaac, al cast si è aggiunta May Calamawy, che non si sa quale parte interpreterà. Inoltre Ethan Hawke interpreterà il nemico del protagonista, Arthur Harrow.

Nel cast anche Dina Shihabi, Alex Cobb e Loic Mabanza in ruoli non ancora definiti, mentre Gaspar Ulliel sarà Anton Mogart, un altro terribile antagonista di Moon Knight.