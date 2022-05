Quanto guadagna chi vince la Conference League? Tutte le cifre

La Conference League è stata di certo una delle novità della stagione calcistica 2021/2022. Un nuovo torneo firmato dalla UEFA che da la possibilità alle squadre dei club arrivate più basse in classifica, di confrontarsi con altre squadre europee e che si affianca alle ben più note Champion’s League ed Europa League.

Chi partecipa alla Conference League

Ad avere il diritto di accedere alla Conference League è una sola squadra per paese, che viene scelta tra la sesta e la settima classificata. Esattamente come per i due tornei maggiori la competizione è disputata da 32 squadre.

La sostanziale diffrenza sta nelle modalità e nel numero di partecipanti alla disputa: a partecipare è un solo club per nazione e ad avere il diritto ad accedere sono la sesta o la settima classificata.

A decidere chi pareciperà tra le due contendenti sarà, in buona sostanza, la squadra vincitrice della Coppa Italia: accede la sesta classificata se a vicere il torneo tutto italiano è una squadra che in classifica si è posizionata dalla settima posizione in giù, si qualifica la settima in classifica se chi vince la coppa arriva sesta, qualificandosi, di fatto, in Europa League.

Nell’anno del debutto del torneo ad arrivare in finale sono state la Roma e l’olandese Feyenoord, che si sono scontrate in terreno albanese, nella capitale Tirana, con la prima che si è aggiudicata il torneo con il risultato di 1-0.

La vincitrice, oltre al trofeo, si è portata a casa anche un bel premio in denaro: curioso di sapere quanto? Te lo sveliamo nelle righe successive.