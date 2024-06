Quanto guadagna un consigliere comunale? Al mese, di un piccolo comune

Quanto guadagna un consigliere comunale? E’ una domanda a cui non è semplice dare una risposta. Lo stipendio di un consigliere comunale può variare a seconda di alcuni fattori : il primo fattore che bisogna tenere in considerazione è il numero di abitanti del comune che rappresenta. Il secondo fattore è invece quello relativo alle sue presenze al numero di sedute consiliari presso il comune di appartenenza; in questo caso, ad ogni presenza riceverà un cosiddetto gettone che corrisponde ad un determinato importo economico. Ultimo fattore è quello relativo invece alle disposizioni regionali che possono essere diverse nelle varie zone italiane.

Per tutta questa serie di motivi non è possibile delineare una cifra precisa dello stipendio del consigliere comunale.

Stipendio consigliere comunale in base al numero di abitanti

Per individuare quanto guadagna un consigliere comunale dobbiamo tener conto quindi dei tre fattori precedentemente descritti. In particolar modo ci soffermeremo sul parametro più semplice da individuare, quello relativo al valore del gettone guadagnato in seduta in base al numero di abitanti. In un comune piccolo, con numero di abitanti compreso tra 1001 e 10000, il consigliere comunale guadagnerà un gettone dal valore di circa 18 euro (valore che varia a seconda delle disposizioni regionali). In questo primo caso, per ogni presenza il consigliere guadagnerà 180 euro. Se il comune in questione invece vanta un numero di abitanti superiore e quindi compreso tra 10001 e 30000, il gettone guadagnato dal consigliere avrà un corrispettivo di 22,21 euro. Infine, riguardo ai comuni più grandi, quelli che contano un numero di abitanti compreso tra 30001 e 250000, il guadagno è di circa 36,15 euro.

Delineare il guadagno di un consigliere comunale quindi non è affatto semplice, così come non è semplice sapere quanto guadagna un sindaco, o quanto guadagna un consigliere regionale.

Ruolo del consigliere comunale

Lo stipendio del consigliere comunale non è la sola cosa che varia a seconda del numero di abitanti. Nei grandi centri urbani, dove il numero di consiglieri è maggiore rispetto a piccoli centri, possono essere elette delle figure che non avrebbero vita in piccole città. Un esempio palese, è il consigliere comunale che dedica il suo operato ai trasporti pubblici. La mansione sarà diversa in una città come Milano o Napoli che presentano grandi e complesse reti metropolitane in confronto a piccole città come Ancona e Benevento.

Oltre la mansione per la quale si è stati eletti però, i consiglieri comunali possono impegnarsi anche in altro modo al servizio della città. Il consigliere comunale può infatti presentare mozioni, sollevare dubbi o proposte in Consiglio comunale. In questo modo può tenere fede ai sui impegni con i cittadini facendo luce su questioni problematiche della città e cercando di trovare una soluzione d’insieme con l’intera giunta comunale.