Quanto guadagna Ilary Blasi? All’anno, per condurre l’Isola dei Famosi

La scorso 21 marzo ha preso il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta anche quest’anno da Ilary Blasi. Il programma, in onda in prima serata su Canale 5, prevede due appuntamenti settimanali, il lunedì ed il giovedì. Per Ilary Blasi è la terza stagione consecutiva alla conduzione del programma, giunto ormai alla sedicesima edizione e premiato da ottimi ascolti. Proprio l’alto indice di gradimento ha portato Mediaset alla decisione di allungare la durata del reality di altre 5 settimane, complici anche gli scarsi risultati ottenuti da altri due programmi di punta della rete, Temptation Island e la Pupa e il Secchione. Per cui l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi non sarà più trasmessa il 23 maggio, ma lunedì 27 giugno.

Isola dei Famosi 2022: opinionisti e concorrenti

Per l’edizione 2022, la Blasi ha voluto dei nuovi opinionisti. Al posto di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino ad affiancare la conduttrice in studio e ad accompagnare le puntate con i loro commenti. I naufraghi sono 22, anche quest’anno si tratterà di personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Tra le novità di questa edizione c’è la partecipazione di alcuni personaggi che hanno già presenziato alle vecchie edizioni del programma, come Lory Del Santo, e la divisione dei concorrenti in due gruppi: coppie e singoli. Tra i concorrenti in coppia ci sono: Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni, Guendalina e suo fratello Edoardo Tavassi, Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo con il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani e due dei componenti dei Cugini di Campagna. Mentre i concorrenti singoli sono: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Roger Balduino. L’ambientazione, invece, è sempre l’Honduras, in particolare, l’ormai celebre spiaggia di Cayo Cochinos e l’inviato sul posto è nuovamente Alvin.

Ilary Blasi: quanto guadagna la conduttrice dell’Isola dei Famosi?

La partecipazione al programma, sia come conduttrice che come naufrago, prevede cifre da capogiro. Secondo le indiscrezioni, per condurre il programma la Blasi guadagnerebbe addirittura di 50 mila euro a settimana, circa un milione di euro per l’intero programma. E pare che il suo compenso sia raddoppiato rispetto alle precedenti edizioni. Anche i naufraghi sono previste cifre ragguardevoli. Il cachet varia a seconda del personaggio e della sua notorietà e si aggira tra i 5.000 ed i 12.000 euro. I naufraghi devono, inoltre, tenere conto che abbandonare l’isola prima del termine ha un costo. Un ritiro, non supportato da valide ragioni (cioè problemi di salute e gravi motivi familiari), è infatti punito con una penale che, come per il Grande Fratello Vip, si aggirerebbe sui 50.000 euro. Lo scopo di una penale così elevata è quello di disincentivare l’abbandono prematuro dell’isola, che comporterebbe problemi alla regolare prosecuzione del programma. Tuttavia, data la decisione di Mediaset di prolungare la durata del reality fino a giugno, è probabile che ai naufraghi verrà data la possibilità di scegliere se proseguire il programma o fare ritorno a casa come da termini contrattuali.