Quanto guadagna Marco Verratti? Stipendio, le cifre da capogiro

Marco Verratti è un giocatore del Paris Saint-Germain e, probabilmente, anche uno dei calciatori, se non il calciatore, più pagati al mondo punto il suo contratto scadrà nel 2024, rinnovato nel 2019, Le cifre sono da capogiro.

Chi è Marco Verratti

Marco Verratti è un giocatore italiano, nata a Pescara il 5 novembre del 1992. Il esordio calcistico avviene proprio nella città di origine, nel 2008 firma il suo contratto da calciatore professionista. Nel 2012, dopo aver militato nel Pescara dove la squadra è stata portata al massimi livelli da Zeman, è stato protagonista di di un grande corteggiamento tra le squadre di Serie A in prima fila Milan e Juventus.

Ma tra i due litiganti il terzo gode, nella trattativa, Infatti, si inserisce anche il Paris saint-germain che offre al pescarese un contratto di 12 milioni di euro, pur sapendo che Verratti non aveva fino a quel momento mai giocato in Serie A.

Verratti Marco è sposato con una modella francese di nome Jessica Adid. Era già stato sposato con Laura Zazzara con cui ha avuto anche due figli Tommaso e Andrea.

Gli esordi

La carriera calcistica di Marco Verratti inizia in un paese vicino Pescara, che anche il suo paese di nascita: Manoppello. Inizia a meditare nella squadra locale per poi, nel 2006, passare a Pescara dove a soli 16 anni esordisce in prima squadra. Tra i suoi allenatori, nonostante il Pescara non fosse in Serie A, troviamo Zeman e Eusebio Di Francesco. È proprio grazie a Zeman che nel 2011 il Pescara va in Serie A e il giocatore riesce a farsi notare e diventare il sogno dei più grandi club di calcio.

Marco Verratti al Paris Saint-Germain vince per ben sette volte il campionato di calcio francese, per ben otto volte la Supercoppa Transalpina e sei volte la Coppa di lega francese ma, mai la Champions League.

II 15 Agosto del 2012 Marco Verratti fa il suo esordio con la nazionale italiana di calcio contro l’Inghilterra prende parte ai Mondiali del 2014 e, nel 2019 prende anche la fascia da capitano.

Dal punto di vista tecnico Il centrocampista Marco Verratti e un giocatore che può giocare Indifferentemente sia come mezzala che come centrale davanti alla difesa. Pur non avendo la fisicità importante, la sua tecnica è fenomenale è il suo dribbling notevole

Quanto guadagna Marco Verratti

Lo stipendio che il Paris saint-germain garantisce a Marco Verratti fino al 2024 data di scadenza del suo contratto, è davvero molto ricco. Il giocatore è arrivato il Paris saint-germain nel 2012, il suo primo ingaggio fu di 12 milioni di euro a stagione. Per il 2022 il suo guadagno è pari a 9 milioni di euro l’anno, ovvero, 750.000 al mese. Risulta essere uno dei giocatori più pagati di sempre.

Secondo Transfermarkt il valore di mercato di Marco Verratti si attesta sui 55 milioni di euro punto per quanto riguarda il suo futuro, sappiamo che, fino al 2024, è di proprietà del Paris saint-germain e dunque continuerà a giocare con la squadra parigina. In una recente intervista a ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di lasciare Parigi, dunque, ciò fa supporre che di certo non lo rivedremo presto in Italia.