Quanto guadagna un parlamentare? Ecco tutte le cifre del 2022

Quanto guadagna un parlamentare? Gli stipendi dei politici sono uno dei punti più discussi in campo economico. Scopriamo quali sono le cifre del 2022.

Gli stipendi parlamentari sono uno dei crucci più discussi dell’opinione pubblica sopratutto negli ultimi anni. Questa domanda è alquanto dovuta, in quanto sono state proposte numerose ipotesi per far fronte al dimezzamento stipendi parlamentari. La riforma degli stipendi politici è voluta fortemente dal Movimento 5 stelle che ha messo in luce i reali costi che sono nel mantenere lo stipendio parlamentare. Così da accendere i riflettori sull’opinione pubblica in merito a questo.

C’è da dire infatti che tutte le teorie che si sono presentate nel corso degli anni non hanno avuto esito positivo. Tutto fumo e niente arrosto. Nella concretezza delle cose, tutto ciò che è stato proposto alla fine non è stato portato a termine. Suscitando l’agitazione fra le persone comuni che percepiscono il minimo per vivere a fronte di stipendi parlamentari italiani o pensioni di lusso di senatori e deputati.

Di seguito, quindi, vi illustreremo quanto guadagna un parlamentare in Italia che opera nella Camera dei deputati o dei senatori. Ecco gli stipendi politici italiani.

Quanto guadagnano i deputati e i senatori?

Lo stipendio medio di un deputato si aggira intorno ai 5.000 euro al mese di netto, a cui bisogna aggiungere alcuni rimborsi. Fra cui rimborso spese, telefonico, trasporto. Quindi oltre allo stipendio più tutti i rimborsi parliamo di una cifra altissima che in totale si avvicina ai 12.000 euro al mese netti.

Stesso discorso vale per i senatori che mensilmente di lordo percepiscono circa 11.500 euro che al netto sarebbe di circa quasi 6.000 euro al mese. Oltre a tutti gli altri rimborsi telefonici, spese e trasporti che vanno ad aggiungersi allo stipendio di base.

Quindi, sommariamente, i deputati al mese hanno la fortuna di percepire circa 14.000 euro a fronte dei 15.000 percepiti dai senatori. Inoltre, come se non fosse abbastanza, i politici ricevono anche un’assegno di fine mandato che corrisponde all’80% del loro stipendio lordo moltiplicato per gli anni di effettivo mandato.

Non a caso secondo molti studi europei, il costo dei politici italiani è il doppio se non il triplo dei parlamentari inglesi, francesi, tedeschi e spagnoli. Per non parlare dell’elevato numero composto delle camere rispetto ai colleghi non solo europei ma anche americani.

Le ipotesi sulla votazione taglio stipendi parlamentari

Il Movimento 5 Stelle in questi anni ha sostenuto con impegno la reale riforma per permettere almeno il taglio sulle indennità dei parlamentari. Ma nonostante le battaglie, in realtà nulla si è concluso.

L’idea del 2011, avanzata dal leader Monti, era quella di abbassare gli stipendi a 3.500 euro al mese più 3.000 euro di diaria. Una somma più che ragionevole direte voi, ma secondo la Lega non era accettabile. Ora che i 5 Stelle sono al governo, hanno riproposto una specifica riforma in merito alle mensilità dei politici.

La proposte prevedeva il dimezzamento del numero dei parlamentari, la revisione delle pensioni d’oro e degli attuali stipendi. L’accordo sarebbe quello di arrivare a percepire tutti uno stipendio netto al mese pari a 5.000 euro oltre alla diaria che sarebbe di circa 2.000 euro per i non residenti a Roma e di 1.000 per i residenti nella capitale.

Ovviamente, questa riforma come le altre sono andate in fumo. Sopratutto oggi con la crisi del governo, tutte le riforme e proposte avanzate non vedranno la luce fino a quando non ci sarà un nuovo Partito in carica.