Quanto guadagna un Assessore Comunale? Ecco le cifre del 2022

In questo articolo cercheremo di capire quanto guadagna chi, dopo essersi candidato con la lista vincitrice, ed essere stato nominato assessore, guadagna. L’assessore può ricoprire la carica sia a livello comunale che regionale: c’è differenza tra lo stipendio assessore comunale e regionale? Scopriamolo insieme:

L’assessore comunale è una carica ricoperta in seno all’Amministrazione Comunale insieme alle altre previste in Italia. Il suo compito (tra i più antichi) è quello di prendersi carico di specifiche parti dell’amministrazione di un territorio, per aiutare il Comune a gestire l’area di competenza, in maniera più snella ed ottimale, garantendo il buon funzionamento della macchina amministrativa locale.

Il ruolo dell’Assessore Comunale

L’assessore comunale è l’organo che si fa carico di portare a termine gli obiettivi che un determinato comparto amministrativo ha portato in auge sul territorio del Comune stesso. Ogni Assessore è responsabile di un’area differente e ricopre il suo ruolo in un determinato ambito: edilizia, urbanistica, cultura, welfare ecc…

Gli Assessori, nei Comuni con una popolazione di meno di 15.000 abitanti, vengono scelti e nominati tra chi fa parte del Consiglio Comunale, mentre nei Comuni più grandi, la carica può essere data anche a persone che sono al di fuori del Consiglio.

Che sia un caso o l’altro, la loro carica ha un periodo di validità di 5 anni, sempre che il Sindaco (per le cause più svariate), non decida di revocare e sostituire la nomina (previa comunicazione motivata al Consiglio).

Quanto guadagna un assessore comunale

Lo stipendio assesore comunale viene erogato su base mensile, esattamente come lo stipendio assessori regionali. Il compenso assessore comunale varia in base al numero degli abitanti presenti sul territorio.

In base a quanto detto, dunque, è facile intuire che chi è Assessore in una città di medio/grandi dimensioni avrà un compenso più alto, rispetto a chi opera in una cittadina più piccola.

Iniziamo a parlare di cifre:

Nel casi in cui un assessore si trovasse a ricporire la carica in un comune con una popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, il guadagno sarà parti ad 1/5 di quanto guadagna un sindaco. Se gli abitanti variano dai 5.001 e i 50.000, il suo compenso sarà del 45% dello stipendio del primo cittadino.

E facile intuire come il compenso sia proporzionale al numero degli abitanti: un Assessore di un piccolo Comune potrebbe portare a casa soli 200.00€ mensili, quello di un comune medio (indicativamente) intorno alle 1.500€, mentre in Comuni di grandi città fino 6.000€.

Le cifre si intendono al lordo.

Quanto guadagna un assessore regionale

Lo stipendio di un assessore regionale varia in base a tre parametri:

La Regione in cui opera L’ambito in cui ricopre il ruolo di Assessore ricoperto Il carico di responsabilità che si accolla

Facciamo l’esempio della Regione Lombardia:

In Lombardia chi ricopre il ruolo di Assessore Regionale porta a casa tra i 10.000 e i 13.000 € mensili: l’importo comprende lo stipendio base, di poco più di 6.000€, a cui si sommano il rimborso d’esercizio di circa 4.000€ e un ulteriore indennità, il cui importo è dato dall’ambito settoriale in cui la carica viene ricoperta. A questi si aggiungono benefit quali: l’auto blu, cellulate, pc e sconti su treni, aeroporti e autostrade.