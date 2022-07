Quanto guadagna un cantante a concerto? Famoso, a Sanremo, con disco di platino

Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid 19, finalmente si torna ad ascoltare la musica live.

L’estate del 2022 segna il ritorno dei cantanti sulla scena e torna a far rivivere lo spettacolo dal vivo.Tanti concerti in giro per l’Italia, di artisti nazionali e internazionali. Riaprono finalmente le porte i Festival più importanti e le persone tornano a godere di buona musica. Ma ti sei mai chiesto quanto guadagnano i cantanti? O semplicemente quali sono i guadagni cantanti italiani? Te lo diciamo noi in questo articolo.

I costi di un concerto

Partiamo subito con il dirti, che quando parliamo dell’ingaggio cantanti italiani, ci riferiamo a quello che in gergo tecnico viene definito cachet. Tuttavia, questa è solo una parte del costo di un concerto, forse la minima.

Per mettere su un concerto è necessario tener conto oltre che del cachet dell’artista, anche di quanto guadagna un musicista che lo accompagna (in molti casi più di uno), ovvero lo stipendio musicista e dell’aspetto tecnico. Si dovrà poi pensare: all’allestimento del palco, delle luci, della parte relativa all’acustica, dell’affitto della location, della sicurezzae e della biglietteria.

Inoltre, al loro cachet, vanno aggiunti anche i costi di vitto e alloggio. Bisogna poi considerare anche le spese di trasporto e eventuali voli aerei nel caso si tratti di artisti internazionali.

Quanto guadagna un cantante

I fattori che determinano i guadagni di un cantante, come abbiamo visto, sono tanti.

Se prendiamo come riferimento una piccola band, che dovrà suonare in un locale di città, generalmente il loro costo si aggira attorno alle 600 euro.

Un cantante famoso in patria, il suo cachet può andare dai 125.000€ fino ai 175.000€. Le grandi star del panorama internazionale le cifre possono arrivare anche ad un milione di euro. A questi vanno aggiunti i costi di cui vi abbiamo parlato nelle righe precedenti.

Quanto si guadagna coi diritti d’autore e con il disco di platino



Il disco di platino può essere considerato come uno dei riconoscimenti più significativi nella carriera di un’artista. È determinato dal numero di copie che un disco ha venduto. Esistono quattro dischi che certificano l’importanza di un album: il disco d’argento, quello d’oro, quello di platino e il più importante in assoluto che è quello di diamante.

Per poter vincere il disco di platino e necessario che un’artista abbia venduto più di 25.000 copie e che abbia ottenuto più di 70.000 download di un singolo contenuto nell’album stesso.

Ottenere uno o più dischi di platino non porta però ad avere un riconoscimento in termini economici. Il disco di platino è un riconoscimento che viene dato all’artista in termini esclusivamente simbolici.

Tuttavia, va sottolineato che avere un disco di platino, vuol dire aver venduto tanto e vendere vuol dire avere ulteriori introiti derivanti, non solo dai concerti, ma anche dalla vendita stessa e dall’incasso del diritto d’autore.

Nel panorama italiano va anche considerato che un cantante che partecipa al Festival di Sanremo, può incrementare il suo guadagno, con un cachet di circa 50.000 €, che rappresenta il compenso degli artisti per partecipare al Festival stesso.