Quanto guadagna un controllore di treno? Ecco le cifre 2022

A partire dal 22 Marzo al 2022 lo stipendio medio mensile di un ferroviere è aumentato del 4,24%, rispetto all’anno 2017.Una buona notizia per chi sogna di entrare a far parte delle ferrovie italiane.

In questo articolo andremo a vedere quali sono gli stipendi mensili, per chi lavora in quest’ambito. Iniziamo però a vedere qual è il percorso migliore per lavorare nelle ferrovie.

Come lavorare nelle Ferrovie dello Stato

Per lavorare nelle Ferrovie dello Stato si può inviare una candidatura spontanea, semplicemente collegandosi al sito di riferimento. Periodicamente, vengono messi a disposizione i posti, rivolti a differenti categorie: tirocinanti, diplomati, neolaureati o profili senior.

L’iter procedurale non è affatto semplice essi compone di quattro fasi: una prova attitudinale, che si svolge mediante l’invio di un questionario da compilare online, seguito da altre tre prove che mettono in evidenza l’aspetto professionale e attitudinale del candidato.

L’ultimo step e un colloquio di carattere tecnico con i responsabili delle ferrovie.

Come diventare controllore di treno

Non sono necessari titoli di studio particolari Per diventare controllori. Generalmente la mansione viene data in carico ha chi ha già avuto a che fare con i mezzi pubblici, come autista.

Per potersi candidare è comunque necessario partecipare ad un concorso controllore di treno e avere determinati requisiti fisici, come una vista di almeno 8/10, ottime doti comunicative e una certa predisposizione al contatto con il pubblico.

I tirocini

Chi invece frequenta ancora le scuole superiori, può attivare, attraverso la scuola, un percorso di studio che rientra all’interno dell’alternanza scuola lavoro. Si può fare richiesta di questa formula o degli stage estivi a partire dal terzo anno. Sarà la scuola stessa a stipulare le dovute convenzioni e selezionare gli studenti idonei alla partecipazione.

Quanto guadagnano i dipendenti delle ferrovie

Come abbiamo già detto a partire dal 22 Marzo del 2022 lo stipendio mensile di un dipendente che lavora in ferrovie è aumentato del 4,24%. Questo è stato possibile grazie alle modifiche apportate al contratto collettivo nazionale di riferimento.

Lo stipendio medio mensile per chi lavora nelle Ferrovie dello Stato è passato da 1.746 € del 2017, a 1.820 € nel 2022. Secondo il nuovo contratto un’ulteriore aumento di stipendio ci sarà nell’agosto del 2023 e sarà di circa 35 € in più.

Sono sei i livelli contrattuali che partono, chiaramente dallo stipendio minimo lordo. Nello specifico il livello F due che è il più basso percepisce 1.455 € mensili mentre il livello più alto che è un q uno è di 2.510 €.

Al minimo tabellare, riportati sopra, si vanno ad aggiungere anche ulteriori bonus erogati generalmente mensilmente, diversi e seconda dei ruoli che il dipendente svolge all’interno delle Ferrovie dello Stato. L’importo minimo del bonus è di 129 € e può raggiungere più di 350 € punto

I bonus riguardano il lavoro straordinario notturno e le trasferte. In più, secondo il nuovo contratto collettivo nazionale di, ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato spetta anche un aumento di circa 200 € relativo alle spese sanitarie.

Quanto guadagna un controllore di treno

Per quanto riguarda la figura del controllore di treno invece, Possiamo dire che il suo stipendio, è di circa 1.600 € mensili. Anche in questo caso alla cifra base devono essere aggiunte le indennità previste dal CCNL di riferimento e virgola dunque, anche le ulteriori 200 € relative alle indennità sanitarie.