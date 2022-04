Quanto guadagna un dentista? Privato, ortodontista, al mese

Quello del dentista è uno dei lavori più ambiti di sempre. Se stai pensano di perseguire questa professione o semplicemente ti interessa sapere quanto guadagni un dentista, continua a leggere!

Stipendio dentista: quanto guadagnano veramente al mese?

I dentisti sono professionisti qualificati specializzati nel mantenimento della salute orale. Possono diagnosticare e trattare gengive, denti e problemi legati alla bocca dei pazienti. Inoltre, offrono servizi come estrazioni del dente del giudizio, corone dentali, rimozione delle carie e molto altro ancora.

Ma quanto guadagna un odontoiatra? Qui le differenze sono davvero tante anche perché, generalmente, con una sola parola si tendono a comprendere categorie di professionisti che hanno competenze molto diverse tra loro. Ma vediamole più nel dettaglio.

L’assistente alla poltrona, ad esempio, come suggerisce il nome, assiste gli specialisti in tutto. Non ha bisogno della laurea, ma deve forzatamente seguire dei corsi specifici in modo da saper riconoscere gli strumenti utilizzati dal dentista. Il suo stipendio è di circa 1000 euro mensili.

Se passiamo poi all’igienista dentale, tra le sue mansioni traviamo la preparazione ed esecuzione di trattamenti come la sbiancamento dei denti e detartrasi, e la preparazione del paziente in interventi di igiene orale. In Italia, per svolgere questa professione, è necessaria una laurea triennale in igiene dentale. Lo stipendio di igienista dentale: in media, è di 1.400 euro al mese.

Per quanto riguarda invece l’odontotecnico, la questione è similare a quella dell’igienista. Anche qui è necessaria una laurea triennale ma, la sua mansione, prevede primariamente la costruzione di apparecchi, corone create appositamente su misura per il paziente. Lo stipendio da odontoiatra è di circa 1300 euro al mese.

Al dentista vero e proprio, in termini economici, va un po’ meglio. Per diventarlo, bisogna però completare il ciclo di studi a numero chiuso in odontoiatria. Ma ne vale davvero la pena, il guadagno del dentista è infatti di 3500 euro mensili. nello specifico, nella loro professione, devono esaminare denti e gengive ed eseguire controlli e pulizie di routine. A differenza degli igienisti dentali, i dentisti utilizzano strumenti chirurgici per una serie di procedure, tra cui la rimozione dei denti e il montaggio di apparecchi dentali.

Ci sono poi gli ortodontisti che guadagnano in media sui 4000 euro al mese. Hanno una specializzazione superiore, ottenuta dopo il conseguimento della laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria. Si occupano infatti di prevalentemente della allineamento dentale e di tutti i particolari problemi legati al disallineamento di mascella e mandibola.

Dentisti differenze tra il lavoro in studio privato o da libero professionista

Un’altra cosa da considerare per avere un quadro completo del guadagno di un dentista, è quella di valutare quale sia la sua esperienza ovvero da quanti anni eserciti e che tipo di inquadramento abbia. Infatti un dentista con un proprio studio privato ed un’esperienza decennale può arrivare a guadagnare fino a 9.000 euro al mese annui contro i 4.000 del libero professionista che lavora ad esempio per cliniche dentali o in Franchising.

Ad ogni modo, possiamo dire, senz’ombra di dubbio che, per un bravo dentista, le prospettive di fare carriera non mancano di certo.