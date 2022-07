Quanto guadagna un insegnante di sostegno? Alle superiori, alle medie al mese

Essere un insegnate di sostegno è una professione che va al di là del mero insegnamento. Possiamo tranquillamente affermare che far parte della crescita di un ragazzo con bisogni speciali è una vera e propria missione, che meriterebbe un giusto riconoscimento. E’ però anche una oaccuoazione faticosa, per cui è normale chiedersi quanto guadagna un insegnante di sostegno

Per sapere a quanto ammonta lo stipendio insegnante di sostegno bisogna anche analizzare analizzare il ruolo che occupa. E’ diverso infatti l’impegno di un insegnante sostegno scuola superiore rispetto alle medie. Cambia il tipo di lavoro, ma anche le ore di presenza.

Insegnante di sostegno, ruolo all’interno del team docenti

L’insegnante di sostegno è una figura professionale alla pari con gli altri insegnanti del corpo docenti; infatti non è nominale per la persona, ma presente in classe come contitolare. Il suo lavoro non si limiterà a seguire solo l’allievo con disabilità ma l’intera scolaresca. In questo modo la figura professionale potrà fare da ponte tra lo studente in questione e gli altri allievi, le colleghe insegnanti e tutta la scuola. Per questo motivo, dovrà partecipare a ogni attività scolastica, sia ai consigli di interclasse che a quelli di classe, oltre alle varie riunioni per la programmazione, agli incontri genitori/insegnanti e con i rappresentanti di classe.

E infine, l’insegnate di sostegno sarà presenza attiva anche durante gli scrutini di tutti gli studenti della classe in cui è titolare di cattedra. Per essere insegnante di sostegno scuola superiore non è necessario possedere un’abilitazione sul sostegno per poter educare ma è possibile ottenere l’idoneità all’insegnamento attraverso un’istanza di messa a disposizione conosciuta anche con la sigla Mad.

Quanto prende un insegnante di sostegno, orari ed esperienza

Per un insegnante di sostegno stipendio si basa prima di tutte sulle ore che fa. Al massimo, una classe può usufruire di questa figura dalle 18 alle 25 ore alla settimana in base al grado della scuola; la busta paga si basa principalmente su questa variabile. Il Ministero dell’Istruzione prevede che un insegnante di sostegno della Scuola dell’Infanzia faccia 25 ore di lavoro a settimana, più due ore al mese da dedicare alla programmazione. Per la scuola Primaria sono 22 le ore settimanali più 2 ore di programmazione, mentre nella scuola Secondaria sono 18 le ore di lavoro settimanali. Insegnare in un ordine piuttosto che in un altro incide sullo stipendio mensile.

Chiarito il ruolo e l’orario di lavoro di un insegnante di sostegno possiamo affermare che la sua busta paga dipende da vari fattori. Il primo, come detto, sono le ore di lavoro. Il secondo motivo fa fede all’anzianità di servizio. Uno stipendio di un insegnante di scuola media che si trova all’inizio della sua carriera scolastica sarà più basso rispetto a chi è titolare della cattedra da più tempo. Facciamo un esempio pratico: un docente che insegna da otto anni avrà uno stipendio di circa 1.350 euro; invece un collega insegnante con trentacinque anni di servizio si troverà nella busta paga circa 1.960 euro netti.

Quanto guadagna un insegnante di sostegno part time

Non tutti i docenti hanno la “cattedra intera”, ovvero fanno tutte le ore. Ci sono insegnanti che fanno solo 12 ore. In questo caso, lo stipendio scende a 600 euro al mese se è alla prima esperienza; arriva a circa 800 euro se invece ha già lavorato nella scuola da temmpo.