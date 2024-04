Quanto guadagna un notaio? Le cifre parlano chiaro

A quanto ammonta per davvero il guadagno di un notaio: sembra proprio che questa categoria riesca a percepire delle cifre davvero alte.

Partiamo dal presupposto che il notaio è una figura davvero indispensabile, nel momento in cui si deve procedere con l’acquisto di una casa o ancora: un mutuo o per la sottoscrizione di un testamento o magari per potere creare una società. Forse anche per questo motivo, la figura del notaio, è una professione molto ambita.

La domanda che però, oggi, andiamo a dipanare, ha a che fare con una vera e propria curiosità che riguarda questa categoria: a quanto ammonta il loro stipendio?

E’ possibile pensare che i guadagni siano diversi in base all’esperienza e agli anni di lavoro? Entriamo nel merito della questione.

Notaio, a quanto ammonta il guadagno medio?

Entrando nel merito della questione, lo stipendio medio di un notaio in Italia, secondo i fati riportati da Talent.com ammonta a 98.000 euro lordi l’anno, pari a 50.26 all’ora. Sembra infatti, che ad inizio carriera, lo stipendio possa aggirarsi intorno ai 72.000 euro l’anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a 167.750 euro.

Ad ogni modo, ogni mese, il compenso può variare da 6.000 euro agli 8.000 circa, fino a quasi 14.000. Insomma delle cifre davvero niente male che, sicuramente, non tutte le categorie di professionisti possono vantare di avere.

Quanti sono le persone che scelgono di diventare notaio in Italia