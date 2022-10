Quanto guadagna un professore universitario? All’anno, ordinario, stipendio lordo

L’università italiana è sempre al centro di continue polemiche per la qualità dell’ insegnamento e per la bravura dei professionisti che in quei luoghi di sapere esercitano la propria professione. Stiamo parlando della categoria del professore universitario e del docente universitario, ogni anno impegnati ad esaminare gli esami di migliaia di ragazzi. Quanto guadagna un professore è tuttavia una domanda ricorrente tra gli stessi laureandi, i quali vogliono intraprendere la carriera accademica dei propri maestri e mentori. Infatti, come si diventa professore universitario è una richiesta ricorrente che trova risposte adeguate nelle parole dei professionisti dl settore, avvisando che quest’ ultima è una strada piena di sacrifici e di non poche rinunce.

Il percorso formativo

Dunque diventare assistenti di un professore universitario e ambire alla cattedra di professore stesso non è un percorso facile. infatti, la carriera accademica presuppone un lungo percorso di studi e di approfondimenti che comportano numerose ore di studio costante e la conseguente rinuncia ad una vita di svaghi e frivolezze. Inoltre, bisogna essere muniti di un’ esperienza tale che consenta di superare i vari step che questo “iter” esige di superare. Non si diventa professori solo volendolo, ma bisogna essere risoluti nei propri obiettivi, ben sapendo che non sarà facile. Bisogna prima di tutto superare un eventuale concorso dell’ Università per diventare ricercatori universitari e intraprendere una lunga gavetta. Il secondo step riguarda il superamento di un primo concorso pubblico per arrivare alla nomina di professore associato e sostenere almeno 500 ore di lezione. Subito dopo, bisogna sostenere un ulteriore concorso pubblico per diventare professore ordinario. La presenza di tutti questi passaggi e di sfide da superare può scoraggiare i sogni più ambiziosi, ma in molti non hanno paura di affrontare le difficili prove che li attendono.

Quanto guadagna un professore universitario

Una volta superate tutte le prove che l’ Università italiana richiede per ambire ad una cattedra nell’ ateneo, si può cominciare a parlare di stipendio professore universitario. Un docente ordinario riesce a percepire un indennizzo che oscilla tra i 27 mila euro e gli 80 mila euro annuali. Facendo un rapido calcolo, ai docenti viene garantita una cifra di circa 2600 euro netti al mese. Tuttavia queste non sono cifre “standard” e dipendono dagli anni di anzianità e di servizio del professore. Un cammino impervio e pieno di ostacoli a volte insormontabili, ma che trova il suo compimento in un’ ottima remunerazione economica e in un prestigio sociale sicuramente non di poco conto.

Differenza di cifre dovute all’ anzianità di servizio

Abbiamo parlato di differenza di remunerazione legata all’ anzianità di servizio. Un professore ordinario con meno di 3 anni di insegnamento percepirà una cifra che si aggira intorno ai 36 mila euro lordi all’ anno. Un docente che ha dai 4 ai 9 anni di esperienza universitaria percepirà un indennizzo lordo di 49 mila euro. Dunque più di 10000 euro in più. Il discorso cambia radicalmente nel momento in cui parliamo di insegnanti con un’ esperienza di circa 20 anni nell’ ambiente universitario, il cui salario si aggira intorno ai 63 mila euro lordi.