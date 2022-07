Quanto guadagna un ricercatore universitario? All’estero, stipendio netto mensile

Sono molte le persone che dopo aver intrapreso il percorso universitario, decidono di dedicarsi a tempo pieno allo studio e alla ricerca, sognando di fare carriera all’interno dell’università.

In molti sognano di diventare ricercatori universitari, così da poter intraprendere la carriera accademica. Ma come si diventa ricercatori e soprattutto quanto guadagna un ricercatore universitario? È più conveniente fare il ricercatore in Italia o all’estero? Troverete le risposte a queste domande nelle righe seguenti.

Come si diventa ricercatore universitario

Essere un ricercatore universitario, non è così semplice come sembra. Per poterlo fare è, innanzitutto necessario, avere una forte passione e dedizione per lo studio. Oltre però alle passioni, per poter intraprendere questa carriera, è necessario possedere una serie di requisiti “tecnici” per poter fare carriera nel mondo accademico.

Per prima cosa è necessario possedere una laurea magistrale e, conseguentemente a quest’ultima, aver frequentato e terminato un dottorato di ricerca. Quest’ultimo è indispensabile perché è durante il dottorato che si inizia a formare la figura del ricercatore. Gli anni del dottorato, infatti, sono gli anni in cui lo studente inizia a mettere in pratica quello che ha studiato a livello teorico, durante il suo percorso di laurea.

Per poter poi diventare un vero e proprio ricercatore bisogna iscriversi a partecipare ai concorsi pubblici, che ogni anno vengono banditi da diversi atenei. lLe pubblicazioni non sono soggette a scadenza specifiche, ma possono essere tenute aperte tutto l’anno.

Chi aspira a diventare ricercatore deve partecipare alle selezioni, che si articolano in tre prove: una prima prova scritta, una seconda prova scritta e la prova orale. La prima prova consisterà nella stesura di un tema specifico, la seconda su un argomento a scelta.

Superate le prove scritte, si può accedere a quella orale, superata anche quest’ultima si potrà diventare ricercatori universitari contrattualizzati con un contratto a tempo determinato.

Quanto guadagna un ricercatore universitario

Una volta vinto il concorso come ricercatore, l’Università stipulerà con il vincitore del bando, un contratto a tempo determinato.

Sono due tipologie di contratto previsti dalla legge per la figura del ricercatore:

Il primo è quello di un contratto a tempo determinato, con una durata di tre anni, che può essere rinnovati per altri due.

Il secondo è un contratto, sempre di tre anni, ma non rinnovabile.

All’interno del mondo Accademico la figura del docente universitario, sia esso ordinario o associato e quella del ricercatore sono piuttosto interscambiabili. Questo perché tutte e tre le figure insegnano nei corsi universitari.

Ciò che differisce è lo stipendio professore universitario dallo stipendio ricercatore. Un ricercatore universitario guadagna, infatti, uno stipendio che va dai 1400 ai €1900 mensili lordi. Questo vuol dire che lo stipendio netto si aggira tra le 1100 e le 1500 euro mensili.

Lo stipendio professore associato può arrivare a 2.300 euro, mentre lo stipendio professore ordinario anche 4000€

Questo è un fatto totalmente italiano, come spesso ci è successo di vedere, infatti, all’estero la situazione è molto diversa. Un ricercatore che decide di fare ricerca all’estero, può guadagnare anche 2.000 euro netti mensili più vari benefit. A queste vanno aggiunte anche le spese di ricerca del progetto che sono totalmente a carico dell’università ospitante.