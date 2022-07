Quanto guadagna un tabaccaio? Sul lotto, sulle sigarette, sul gratta e vinci

Il tabaccaio è una professione che non conosce crisi, la ragione è che presso le tabaccherie è disponibile una serie molto variegata di servizi che va dalla vendita di sigarette alle riviste, gratta e vinci, lotto, snack, biglietti di autobus e metropolitana… Ogni punto tabacchi offre una selezione diversa dagli altri, in base alla scelta di chi gestisce l’attività. A questo punto sorge spontanea la curiosità: quanto guadagna un tabaccaio al mese?

I guadagni dei tabaccai: tutte le cifre

Gestire una tabaccheria di solito è un lavoro che si fa per passione oppure un “affare di famiglia” tramandato nel tempo. Quanto guadagna una tabaccheria dipende ovviamente anche da come viene gestita, per quanto tempo rimane aperta e dall’ubicazione: questi fattori influenzano di parecchio la fidelizzazione della clientela.

In media l’entrata di un gestore, il quale deve necessariamente possedere delle licenze, si aggira attorno ai 1300 euro al mese ed in alcuni casi particolari può arrivare a 5000 euro. Dai guadagni va sempre sottratto l’aggio, ovvero tutte le tassazioni che lo stato richiede su tabacchi e gratta e vinci (rispettivamente il 10% e l’8%). Considerando quanto costa aprire una tabaccheria, a cui si aggiunge anche il prezzo licenza tabacchi, i guadagni dovrebbero comunque valerne la pena, dato che si tratta di un’attività indispensabile. Anche facendo il paragone con quanto guadagna un edicola, che vende riviste ma non tutto il resto.

Le tabaccherie: attività altamente redditizie

Quante volte capita di passare da una tabaccheria? A molte persone spesso, se non quasi tutti i giorni, per via dei molteplici servizi che l’attività svolge, come per esempio le ricariche telefoniche o il pagamento delle bollette, evitando così di perdere un’infinità di tempo all’ufficio postale. Con l’avvento della digitalizzazione, il parterre dei servizi offerti dalle tabaccherie si è allargato ancora di più, ma i generi di punta rimangono sempre i soliti due: la vendita di sigarette e il gioco del lotto. Si intuisce facilmente il perché: grazie all’enorme quantità di fumatori, i tabaccai (che molte volte vendono anche fuori l’orario di servizio grazie ai distributori automatici) rimpolpano le loro casse e di conseguenza anche quelle dello stato. Poco importa che sui pacchetti ci siano stampate frasi che mirano a spaventare il tabagista, nel tentativo di preservarne la salute, quando c’è di mezzo un grosso business come il guadagno sulle sigarette e il prodotto sembra quasi di prima necessità.

I guadagni di una tabaccheria si imperniano anche sul lotto, i gratta e vinci e le scommesse: si gioca tutto sul vizio, o meglio sulla remota speranza di poter un giorno diventare ricchi. Non tutti però sono dipendenti da queste speranze fumose: in molti giocano o acquistano un biglietto della fortuna solo di tanto in tanto. La tabaccheria è una delle attività più antiche d’Italia: ne esistono parecchie storiche, le quali oltre ai generi suddetti vendono un po’ di tutto, anche prodotti per collezionisti come le pipe, le carte da gioco, i giochi da tavolo o altre chicche introvabili. La libertà sui prodotti da mettere in vetrina non conosce limiti, anche se il nome “tabaccheria” rimanda immediatamente all’origine di questa attività, riguardante la vendita del tabacco.