Rassegna online sul padre della nonviolenza Mahatma Gandhi

Monografia dedicata a Mahatma Gandhi, ecco dove vederla

In tempo di pandemia, viaggiare e visitare mostre è diventato difficile. Per questo, Google ha messo a disposizione Arts & Culture un servizio totalmente gratuito che permette agli utenti di assistere virtualmente alle monografie e mostre di alcuni tra i più importati personaggi e artisti del nostro tempo. Per accedere, vi servirà digitare l’indirizzo: https://artsandculture.google.com/project

Come recita il titolo, proprio su questo portale, è presente una raccolta di fotografie, documenti e materiale inedito dedicati al padre della non violenza Mahatma Gandhi. Potrete accedere al progetto comodamente da casa, in una selezione di ben 722 elementi che lo vedono protagonista.

Mettetevi comodi, quindi, e iniziate questo viaggio, seppur virtuale, alla scoperta di una personalità assolutamente iconica del nostro mondo.

Mahatma Gandhi

Mohāndās Karamchand Gāndhī, comunemente noto con l’appellativo onorifico di Mahatma (Porbandar, 2 ottobre 1869 – Nuova Delhi, 30 gennaio 1948) è stato un politico, filosofo e avvocato indiano.

Gandhi è stato uno dei pionieri e dei teorici del satyagraha, la resistenza all’oppressione tramite la disobbedienza civile di massa che ha portato l’India all’indipendenza. Il satyagraha è fondato sulla satya (verità) e sull’ahimsa (nonviolenza). Con le sue azioni, Gandhi ha ispirato movimenti di difesa dei diritti civili e personalità. Qui ricordiamo: Martin Luther King, Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi.

In India, Gandhi è stato riconosciuto come “Padre della nazione” e il giorno della sua nascita (2 ottobre) è un giorno festivo. Questa data è stata anche dichiarata Giornata internazionale della nonviolenza dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L’appellativo mahatma che molti, tra cui il poeta Rabindranath Tagore, associarono a Gandhi, è un termine sanscrito di venerazione il cui significato letterale è “grande anima”. Shri Aurobindo Ghosh incoraggiò l’uso di questo appellativo per riferirsi a Gandhi, la cui figura fu venerata anche dalle masse contadine e operaie, coinvolte a partire dal 1927 nella lotta indipendentista.