Regole violate Covid19: escono di casa per fare un giro in motorino, per loro una sanzione di 6.300 euro

Ancora una volta tante persone non hanno rispetto le regole per l’emergenza Covid19. Una super multa per due donne in giro con la moto. E’ costata veramente cara la scampagnata in motorino a due ragazze di Lecce alle quali i carabinieri hanno inflitto una multa del valore di ben 6.308 euro.

Per ognuna delle donne è scattata una multa del valore di 400 euro per aver violato i divieti inerenti al contenimento dell’epidemia.

In più alla conducente è stata inflitta una multa del valore di 398 euro per guida senza patente, mentre nei confronti della proprietaria del mezzo la sanzione è stata di ben 5.110 euro per incauto affidamento del mezzo.

