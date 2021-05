Roberto Ciufoli: chi è, vita privata, Premiata Ditta, Isola dei Famosi

Roberto Ciufoli è un attore, doppiatore, comico e regista teatrale italiano. Famoso per aver fatto parte del gruppo comico Premiata Ditta, insieme a Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi. Attualmente, Roberto, si è rimesso in gioco nel reality tv L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

Chi è Roberto Ciufoli

Nome: Roberto

Cognome: Ciufoli

Data di nascita: 1 marzo 1960

Segno Zodiacale: Pesci

Età: 61 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: attore, comico, regista teatrale e doppiatore

Partner: Theodora Bugel (2011)

Figli: Jacopo Ciufoli (1995), Romeo Ciufoli (2016)

Profilo Instagram Ufficiale: @robertociufoli_official

Biografia

Roberto Ciufoli nasce l’1 marzo del 1960 a Roma. Dopo gli studi inizia ad insegnare ginnastica e nuoto per giungere poi a dedicarsi alla sua più grande passione: la recitazione, che nel corso degli anni, gli regalerà grandi soddisfazioni. Amante dello sport si è diplomato all’ISEF nel 1983, è un grandissimo amante della Roma. Sulla sua vita privata non si sa molto, Roberto è molto riservato, sappiamo che ha due figli, il primo Jacopo, nato nel 1995, avuto da una precedente relazione, e Romeo, nato nel 2016, avuto con la sua attuale moglie Theodora Bugel, sposata nel 2011.

Carriera

Roberto Ciufoli inizia la sua avventura artistica nel 1981, fondando insieme ad altri 9 colleghi, tra cui Massimo Popolizio, Pino Insegno, Fabio Ferrari, Claudio Insegno, Francesca Draghetti e Massimo Cinque, l’Allegra Brigata. Ma il vero successo arriverà, nel 1986, quando insieme a Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e all’amico Pino Insegno, forma il gruppo comico La Premiata Ditta. Un gruppo comico molto famoso che entra subito nel cuore degli italiani per la loro bravura e simpatia. Il successo è talmente tanto che nel 2000 i quattro scrivono e interpretano una sitcom tutta loro: Finchè c’è ditta c’è speranza. Roberto vanta anche una carriera d’attore sia al cinema che a teatro, oltre che in TV. La sua carriera teatrale e televisiva è molto ricca, lo ricordiamo infatti anche in “Notte prima degli esami-oggi”, “Distretto di polizia” e poi come doppiatore nel “Signore degli anelli – Il ritorno del Re” dove dava la voce a Gollum e a Marshall ne “L’era glaciale 4”.

Roberto Ciufoli Isola dei famosi 2021

Roberto Ciufoli non è nuovo nel mondo del reality, nel 2005 infatti ha partecipato a La Talpa. Attualmente Roberto si trova in Honduras nel nuovo cast del reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Nonostante il suo carattere ironico e simpatico, che l’ha reso un comico d’eccezione, sull’isola, Roberto non sembra aver instaurato un grande rapporto con gli altri naufraghi, tanto da esser spesso nominato dal gruppo. Nella puntata del 14 maggio Roberto è nuovamente in nomination contro Andrea Cerioli e Ignazio Moser e il pubblico decide di eliminare proprio lui. Abbandonata Playa Palapa, Roberto raggiunge Playa Imboscatissima dove decide di rimanere insieme a Beatrice, a discapito di Francesca Lodo, costretta a salutare la sua amica.