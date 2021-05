Samuele Barbetta Amici 20: chi è, età, vita privata, fidanzata

Samuele Barbetta è un giovane e talentoso ballerino che fa parte della scuola di Amici 20. Durante il suo percorso nella scuola ha avuto modo di mostrare anche le sue doti come coreografo. Molto apprezzato dalla sua insegnante, Veronica Peparini, Samuele, per l’impegno e i progressi, ha avuto accesso al serale. Samuele è ancora in gara ed è tra i favoriti per la vittoria.

Chi è Samuele Barbetta

Nome: Samuele

Cognome: Barbetta

Età: 24

Anno di nascita: 1997

Luogo di Nascita: Este in provincia di Padova

Professione: Ballerino

Profilo Instagram ufficiale: @mind_of_sam

Biografia

Samuele Barbetta nasce in provincia di Padova, 24 anni fa. Sin da piccolissimo scopre la sua passione e propensione per la danza. A 12 anni inizia a interessarsi all’hip-hop. Nel corso degli anni si è perfezionato molto, seguendo i migliori interpreti della scena nazionale e internazionale. Non si è mai fermato, sempre supportato dai suoi genitori, partecipando a tanti concorsi nazionali. È riuscito, nonostante la sua giovane età, a trasformare la sua passione in un lavoro. Attualmente Samuele è un insegnante di danza hip-hop oltre che un coreografo. Nel 2020, è entrato nella scuola di Amici, è arrivato al serale, appoggiato da tutti i professori di danza e ora è in corsa verso la vittoria.

Samuele Barbetta Instagram

Il profilo instagram di Samuele è cresciuto molto da quando è entrato nella scuola di Amici. Vanta 250 mila follower. Nonostante il suo carattere molto riservato, attraverso il suo account ama condivide con i suoi fan foto personali e di ballo, anche all’interno della scuola. Una mente creativa, gli piace molto anche raccontare le sue emozioni attraverso le coreografie che inventa.

Samuele Barbetta Fidanzata

Samuele ha una fidanzata di nome Claudia Bentrovato che nomina spesso all’interno del programma e alla quale ha anche dedicato diverse coreografie. Anche lei è una ballerina, quindi condividono insieme la stessa passione e i loro progetti futuri.

Amici 20

Samuele si è fatto subito notare all’interno della scuola per il suo talento, non solo come ballerino ma anche come coreografo, tanto che la sua insegnante Veronica Peparini lo lascia spesso sperimentare e creare coreografie per se stesso e insieme ai suoi compagni. È molto amato all’interno della scuola, ha stretto una bellissima amicizia con la ballerina Giulia. È entrato al serale ed è tra i favoriti per la vittoria.