SEO: quanto conta?

Mi chiamo Nadia Kasa e faccio la Consulente SEO, tradotto per chi non ha mai sentito il termine mi occupo del posizionamento di siti web su Google per aziende e professionisti. Si tratta di una professione che necessita di conoscenze specifiche, comprendere quali sono le dinamiche del web, come funziona l’algoritmo di Google, tutte le attività di analisi e quindi dei tool professionali, oltre che di Copywriting.

Che cos’è la SEO?

La SEO è quella disciplina che si occupa dell’ottimizzazione del tuo sito web sui motori di ricerca, cioè l’insieme di quelle attività che ti consentono di posizionare un sito web per determinate query di ricerca. Quindi, facciamo il caso tu sia un avvocato e voglia posizionarti per la parola chiave “avvocato Milano” puoi rivolgerti ad un consulente per capire quali sono le migliori strategie per arrivare nella prima pagina nel motore di ricerca – esempio generico per comprendere l’argomento.

Il motivo è intuibile, maggiore è la tua visibilità maggiore sarà il traffico e potenzialmente il numero di persone che ti contatteranno per quell’attività.

Perché mi sono avvicinata alla SEO?

Mi sono avvicinata alla SEO quando ho capito che il classico sito web non funzionava più, bisogna partire dal presupposto che il sito ha bisogno di traffico, motivo per cui in un modo o nell’altro bisogna farglielo ottenere che tu lo faccia con Google ADS, con la SEO o con i Social (o tutte e tre insieme) il concetto è quello.

Trovo che fare SEO su un sito web nel lungo periodo dia delle ottime opportunità, ovvio che poi ci sono da considerare una marea di fattori come budget e gli obiettivi misurati. Google ADS può essere uno strumento valido per chi ha un sito web vetrina e ha bisogno di ottenere risultati n breve tempo.

Quanto è complesso fare SEO oggi?

Molto. Perché tanti che si avvicinano al settore pensano che fare SEO sia fare ricerca e inserimento delle parole chiave, quando in realtà le attività da compiere sono come minimo una dozzina. La ricerca delle parole chiave è una delle tante attività e va fatta in un certo modo. Quindi le opzioni sono due: ti formi sulla SEO investendo il tuo tempo e l tuo budget in formazione o ti affidi ad un professionista.

La domanda delle domande: “Come faccio ad arrivare primo su Google”?

Questa è una domanda ingenua a frequente che spesso arriva da parte di chi conosce poco o quasi per nulla il settore. Infatti, l’ottimizzazione – chiunque te la gestisca – non dà mai risultati certi e garantiti al 100% perché questo fattore dipende da una marea di parametri: la concorrenza, il budget a disposizione, la competitività del settore. Quindi sarà il professionista a dirti in modo indicativo che tipo di risultati potrai ottenere.

Parlare di SEO significa fare un ragionamento legato a complessità e opportunità, due parole strettamente connesse all’attività di ottimizzazione. Complessità perché i siti in rete sono molti, tutti vogliono emergere e spesso i budget per poter fare un buon lavoro sono medio-alti quindi non alla portata di tutti; opportunità perché una volta posizionato il sito web ti ritrovi ad avere un vero e proprio strumento di marketing che ti porta richieste di potenziali clienti.

